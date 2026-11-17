Tекст: Алексей Дегтярёв

Главы оборонных ведомств намерены обсудить обновление трех документов Японии в области безопасности до конца декабря, а также увеличение расходов на оборону на фоне сложной ситуации в регионе. Об этом сообщает Kyodo.

Ожидается, что переговоры продемонстрируют прочность союза двух государств в условиях растущей активности Китая. Для Хегсета этот визит в Японию станет первым с октября прошлого года.

Кроме того, рассматривается план поездки американского министра в Пекин для переговоров с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем. В случае реализации этих планов Хегсет станет первым главой Пентагона, совершившим самостоятельный визит в Китай с июня 2018 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о разработке новой концепции применения искусственного интеллекта.

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Токио увеличить расходы на содержание американских военных баз.

В прошлом месяце министры обороны двух стран договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.