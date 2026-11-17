17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Глава Пентагона Хегсет запланировал визиты в Японию и Китай
Министр обороны США Пит Хегсет планирует в начале декабря посетить Японию для обсуждения вопросов безопасности со своим японским коллегой Синдзиро Коидзуми.
Главы оборонных ведомств намерены обсудить обновление трех документов Японии в области безопасности до конца декабря, а также увеличение расходов на оборону на фоне сложной ситуации в регионе. Об этом сообщает Kyodo.
Ожидается, что переговоры продемонстрируют прочность союза двух государств в условиях растущей активности Китая. Для Хегсета этот визит в Японию станет первым с октября прошлого года.
Кроме того, рассматривается план поездки американского министра в Пекин для переговоров с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем. В случае реализации этих планов Хегсет станет первым главой Пентагона, совершившим самостоятельный визит в Китай с июня 2018 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о разработке новой концепции применения искусственного интеллекта.
В пятницу администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Токио увеличить расходы на содержание американских военных баз.
В прошлом месяце министры обороны двух стран договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.