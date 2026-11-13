Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы
США потребовали от Японии увеличить расходы на базы до 18,8 млрд долларов
Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Японии увеличить расходы на содержание американских военных баз в три раза, до 18,8 млрд долларов за пять лет.
Требование касается пятилетнего периода, который начнется в 2027 финансовом году, передает Kyodo со ссылкой на источники.
Япония рассматривает возможность увеличения выплат примерно до 9,4 млрд долларов. Ожидается, что средства пойдут на повышение устойчивости американских военных объектов на случай нападения.
Переговоры о распределении расходов активизировались летом. Стороны рассчитывают достичь соглашения до конца года. В Токио изучают возможность перевода функций баз под землю и укрепления конструкций для защиты от электромагнитных атак.
Ранее общие расходы Японии на эти цели с 2022 по 2026 финансовый год составляли около 6,6 млрд долларов. Предыдущий пакет финансирования был согласован при администрации Джо Байдена и включал закупку передовых систем для совместных учений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил об усилении минно-тральных сил Японии в связи с планами США вывести из эксплуатации подобные корабли. В январе британские СМИ сообщили о возможном повышении арендной платы за военные объекты США в Германии. Американский лидер Дональд Трамп предложил увеличить военные расходы страны до 1,5 трлн долларов.