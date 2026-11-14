Женщина с ребенком пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

Прокуратура: Женщина и ее дочь пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

Tекст: Вера Басилая

В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, сообщили в прокуратуре Москвы.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль процесс установления всех обстоятельств данного происшествия.

Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проводимой процессуальной проверки, включая установление точных причин возникновения огня в жилом здании.

«По предварительным данным, в качестве одной из причин пожара в многоэтажном здании на улице Полбина рассматривается поджог», – передает РИА «Новости» слова информированного источника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека. В понедельник два человека погибли при возгорании в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе. В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при пожаре на Новинском бульваре.