Против создателей проекта «Империя гусей» возбудили дело о педофилии

Tекст: Валерия Городецкая

Злоумышленники совершали преступления против половой неприкосновенности детей в нескольких регионах страны, включая Свердловскую область, передает Ura.Ru.

«Следственными органами ГСУ СК по Московской области и СК по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов», – завили в ведомстве.

Ранее в медиа появилась информация о деятельности группировки, руководителей которой подозревают в педофилии и создании детской порнографии.

Одной из жертв стала девочка из Екатеринбурга, которую к преступникам привела собственная мать. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений представить доклады о ходе расследования, взяв ситуацию под контроль центрального аппарата.

В декабре в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело из-за домогательств подростка к маленькой девочке.

В Петербурге силовики задержали шестерых мужчин за интимную переписку и развратные действия с тринадцатилетней школьницей.

В Перми правоохранители завели дело на шантажировавшую малолетних детей банду педофилов.