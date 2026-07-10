США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.0 комментариев
Против создателей проекта «Империя гусей» возбудили дело о педофилии
Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».
Злоумышленники совершали преступления против половой неприкосновенности детей в нескольких регионах страны, включая Свердловскую область, передает Ura.Ru.
«Следственными органами ГСУ СК по Московской области и СК по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов», – завили в ведомстве.
Ранее в медиа появилась информация о деятельности группировки, руководителей которой подозревают в педофилии и создании детской порнографии.
Одной из жертв стала девочка из Екатеринбурга, которую к преступникам привела собственная мать. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений представить доклады о ходе расследования, взяв ситуацию под контроль центрального аппарата.
В декабре в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело из-за домогательств подростка к маленькой девочке.
В Петербурге силовики задержали шестерых мужчин за интимную переписку и развратные действия с тринадцатилетней школьницей.
В Перми правоохранители завели дело на шантажировавшую малолетних детей банду педофилов.