СК возбудил дело после домогательств подростка к девочке в Екатеринбурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело возбуждено после инцидента, когда подросток стал домогаться до девочки в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

Шульга сообщил: «Относительно инцидента, произошедшего у дома по улице Высоцкого в Екатеринбурге, где подросток приставал к девочке, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Выполняются необходимые следственные действия».

Видеозапись с камеры домофона, попавшая в местные СМИ, зафиксировала, как подросток подошел к девочке сзади у подъезда и начал к ней приставать, пока она искала ключи. Руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых сообщил, что личность подростка уже установлена.

По словам Горелых, подросток пришел на допрос в сопровождении отца. Юноша и его родители являются гражданами России, отец работает таксистом, а мать сейчас находится в декретном отпуске. Подробности и дальнейшие решения по расследованию сейчас прорабатывают правоохранители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шестиклассник принес в школу пистолет в Екатеринбурге.

Правоохранители начали проверку после сообщений об угрозах школам Екатеринбурга. Подростки ранее ранили школьницу в Екатеринбурге из пневматического оружия.