Правоохранители начали проверку после сообщений об угрозах школам Екатеринбурга

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения в соцсетях об угрозах нападения на школы в Екатеринбурге.

По данным СМИ, ранее в родительских чатах начали пересылать сообщения, опубликованные в одном из Telegram-каналов, о том, что готовится нападение на школы. СМИ отмечают, что из-за слухов многие решили сегодня оставить детей дома, чтобы не рисковать.

«Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом», – передает РИА Новости слова главы пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, Росгвардия усилила контроль за детскими садами, школами и вузами города.

«Сотрудники Росгвардии проверили учреждения отдаленных территорий, тревожные кнопки и провели инструктаж», – передает ТАСС сообщение департамента. Там подчеркнули, что власти Екатеринбурга усилили контроль за детскими садами, школами, техникумами и вузами.

Эта мера принята в городе после того, как в соцсетях стали распространяться слухи о стрелке, якобы готовящем стрельбу в одном из образовательных учреждений города. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU призвал горожан не паниковать. «Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях», – подчеркнул он.

Издание обратилось к пресс-секретарю управления Росгвардии по Свердловской области Ольге Бельской. Она отметила, что ситуация находится под контролем. «Сотрудники вневедомственной охраны проводят в образовательных учреждениях региона практические тренировки на регулярной основе по проверке действий нарядов групп задержания при поступлении сигнала тревоги», – рассказала Бельская.

Тем временем массовая рассылка информации о готовящемся нападении на школы спровоцировала усиление охраны в образовательных учреждениях Тюмени.

«Сообщения о том, что на школы планируется вооруженное нападение, начали распространяться в родительских и других чатах популярных мессенджеров. Уже установлено, что такие вбросы зафиксированы во многих регионах страны, текст примерно одинаковый. Игнорировать подобное, конечно, силовые структуры не могут, поэтому решили перестраховаться», – рассказал источник в правоохранительных структурах области.

По его словам, дежурить в школы отправили полицейских. Вопрос также на контроле у антитеррористической комиссии и ФСБ.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области от комментариев по ситуации воздержались. От управления Федеральной службы безопасности региона и следственного комитета области комментарии ожидаются.

Ранее в Челябинской области родители школьников заявили об охотящемся на детей педофиле.