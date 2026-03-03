Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Путин указал на сопротивление госкомпаний казначейскому сопровождению
Президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным отметил, что организации часто жалуются на усложнение работы и бюрократические препятствия при взаимодействии с финансовым ведомством.
Путин обсудил вопросы финансового контроля на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин поделился наблюдением, что государственные корпорации нередко выступают против участия ведомства в их деятельности.
«Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании – не всегда, но частенько – сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений», – заметил президент.
Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Артюхиным поручил принять дополнительные меры для повышения эффективности системы ценообразования в Министерстве обороны.
До этого Путин признался в сложности борьбы с бюрократией при решении жизненно важных вопросов.