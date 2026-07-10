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ФСБ изъяла из тайника переданные Киевом для атаки на аэродром в Ростове дроны
Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и конфисковали партию FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта, которые предназначались для удара по ростовскому военному аэродрому.
Оборудование было спрятано в тайнике для подготовки удара по военному аэродрому в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.
«Получив от представителя Главного управления разведки Минобороны Украины указанное предложение, гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ», – рассказали в Центре общественных связей ведомства.
Координаты схрона с беспилотниками и детальные инструкции по организации атаки передал сотрудник украинской военной разведки. После того как аппараты были найдены и обезврежены, а также переведена часть обещанного вознаграждения в размере 20%, контакты с иностранными кураторами прекратились.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на военном аэродроме «Ростов-Центральный».
Накануне сообщалось, что спецслужбы сорвали масштабную серию терактов на территории России.
Кадры оперативной съемки ФСБ схрона FPV-дронов с ИИ, с помощью которых украинские спецслужбы планировали атаку на военный аэродром «Ростов-Центральный», смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.