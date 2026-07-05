К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.0 комментариев
Захарова обвинила Зеленского в равнодушии к украинцам
Отказ Киева приостановить удары по Константиновке ради эвакуации тел погибших солдат продемонстрировал истинное отношение украинского руководства к собственным гражданам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова прокомментировала отказ Киева временно прекратить удары по Константиновке, передает РИА «Новости». По ее словам, этот шаг украинской стороны показал отношение Владимира Зеленского к гражданам страны.
«Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые», – заявила Захарова, реагируя на ситуацию вокруг возвращения тел украинских военных. Она подчеркнула, что решение Киева отказаться от паузы в ударах стало ответом на предложение Москвы.
Ранее с инициативой временно остановить удары по Константиновке с целью вывоза тел погибших военнослужащих ВСУ выступило Минобороны России. Украинская сторона не поддержала этот формат, что и стало поводом для резкой оценки со стороны дипломата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала освобождение Константиновки важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения российских войск.
Ранее она заявила о неонацистской сущности украинских властей на фоне отказа Киева забирать тела своих солдат.