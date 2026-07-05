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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    5 июля 2026, 07:15 • Новости дня

    Полянский обвинил Евросоюз в подавлении альтернативных мнений по России в ОБСЕ

    Tекст: Антон Антонов

    На площадке ОБСЕ звучит лишь жестко отрицательное отношение к России, Евросоюз «зачищает» альтернативные мнения, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Сейчас из двух европейских антироссийских блоков Евросоюз особенно заметен и в ОБСЕ, он всех дисциплинирует и не дает сделать ни шагу в сторону», – сказал Полянский.

    По его словам, альтернативные взгляды внутри ЕС блокируются на уровне коллективной дипломатии, «даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в результате на площадке ОБСЕ остаются только, как он выразился, «черно-белые краски», при этом Россия в позиции Евросоюза предстает «исключительно черной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский заявил о недопустимости ухода Москвы из организации, называя такой шаг подарком для Запада.

    Полянский назвал ОБСЕ полумертвой структурой и инструментом гибридной войны западных стран против России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о своей готовности выйти из ОБСЕ, при этом окончательное решение оставил за президентом России.

    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    2 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка

    Юшков предсказал коллапс армянской экономики в случае отказа от российского газа

    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    @ primeminister.am

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские чиновники могут поделиться с Арменией «успешным» опытом, как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление за счет кризиса. Российский газ остается безальтернативным для Еревана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В ходе визита в Армению глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поможет стране с диверсификацией ее энергетического импорта по примеру Украины.

    «Визит экспертов ЕС в Ереван для содействия в диверсификации энергоресурсов, анонсированный Урсулой фон дер Ляйен, стоит рассматривать в качестве политической поддержки армянского премьера Никола Пашиняна, которому важно после недавно прошедших выборов показать гражданам первые плоды своей работы», – считает Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В практическом же плане инициатива вызывает большие вопросы. Брюссель годами убеждал инвесторов в неизбежности скорого энергоперехода и призывал не вкладывать средства в проекты по добыче нефти и газа. Результат оказался предсказуем: когда спрос начал восстанавливаться, предложение оказалось не готово его удовлетворить», – отметил аналитик.

    Эксперт напомнил, что цены на газ в Европе начали резко расти еще с середины 2021 года, когда поставки из России шли в полном объеме. «Поэтому, когда представители ЕС говорят о «снижении зависимости от отдельных источников», за этим часто скрывается простое сокращение объемов потребления из-за неподъемных цен. Именно этим опытом – как довести экономику до упадка и сократить энергопотребление не за счет эффективности, а за счет кризиса – еврочиновники могут «успешно» поделиться с Арменией», – полагает Юшков.

    Эксперт подчеркивает, что с точки зрения реальной инфраструктуры диверсифицировать поставки газа в Армению практически невозможно. Текущая трубопроводная система завязана на три направления: Россия, Иран и Азербайджан. «Азербайджан сейчас добывает газ на пределе возможностей, и все свободные объемы уходят в Европу и Турцию. Иран, несмотря на статус газовой державы, сам испытывает хронический дефицит. Только Россия остается стабильным партнером на рынке энергетики Армении», – пояснил спикер.

    Единственное, что может предложить Европа идеологически и технически – это субсидирование возобновляемой энергетики. «Брюссель наверняка порекомендует Еревану сократить генерацию на газе и переключиться на солнечную или ветряную энергию. Однако это не решит фундаментальную проблему: значительная часть армянского транспорта работает на газе», – добавил собеседник.

    Наиболее вероятный практический сценарий для первого этапа – это предоставление Брюсселем небольших грантов или субсидий. «ЕС может компенсировать разницу в цене, если Армения решится закупать нефтепродукты у альтернативных поставщиков по завышенной стоимости, или выдать средства на покрытие первых убытков от роста цен на газ. Однако это классические «гранты-заманиловки», призванные создать иллюзию заботы», – прогнозирует Юшков.

    Отсылка к опыту Украины, на которую сослалась фон дер Ляйен, «абсолютно некорректна в силу разного географического положения и инфраструктурной связанности, но она политически маркирует Армению как нового «фаворита» Запада». «Это жест поддержки Пашиняна, который должен дать ему результат в виде хоть каких-то обещаний от Брюсселя. Однако европейцам здесь гордиться особо нечем. До сих пор никакого целенаправленного отказа от российского газа в самом ЕС не было», – заключил Юшков.

    О том, что ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации ее энергетического импорта, как сообщает ТАСС, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ереване с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Она также добавила, что у ЕС в этой сфере «большой опыт на примерах Украины и Молдавии».

    Заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Брюсселя поддержать Армению в случае, если Россия решит использовать цены на природный газ как инструмент политического давления. В этом году Армения собирается импортировать из России порядка 2,2-2,3 млрд кубических метров природного газа, что покрывает более 82% всех потребностей страны в этом топливе. Остальные объемы (около 20%) республика получает из Ирана по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию».

    Армения приобретает российский газ по фиксированному льготному тарифу в 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Как заявлял в апреле президент России Владимир Путин, эта стоимость значительно ниже рыночной (для сравнения: текущие цены на газ в Европе составляют около 600 долларов за 1000 кубов). Тариф зафиксирован в рамках действующего соглашения Армении с Газпромом (действует до конца 2026 – начала 2027 года).

    На фоне стремления Еревана сблизиться с Евросоюзом, российская сторона в мае открыто предупредила Армению о возможной потере льгот. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цены на газ для нее автоматически станут рыночными.

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    4 июля 2026, 04:58 • Новости дня
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    МИД сообщил о предоставлении Прибалтикой воздушных коридоров ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соседние республики позволили украинским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сообщил он РИА «Новости».

    В последнее время беспилотники ВСУ неоднократно замечали в небе над странами Прибалтики. При этом руководство Эстонии, Латвии и Литвы ранее категорически отрицало выдачу разрешений на пролет дронов для атак по российским объектам.

    До этого председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал соучастие сопредельных государств в ударах по российским портам на Балтике. По его словам, маршруты полетов дронов требуют тщательной подготовки и обязательного согласования с властями стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев  назвал сопредельные государства прямыми соучастниками ударов по российским портам. Профессор Диесен обвинил Прибалтику в помощи ВСУ с налетом БПЛА на Петербург. Туск заявил в мае о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике.

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    2 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каллас
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями, пишет издание Politico.

    Европейская служба внешних связей, возглавляемая Каей Каллас, переживает тяжелые времена из-за внутренних противоречий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Ранее десять действующих и бывших европейских чиновников открыто заявили о глубоком кризисе в ведомстве.

    «Сотрудники описывают эту организацию как учреждение, раздираемое внутренними противоречиями, сталкивающееся с падением морального духа сотрудников, растущей критикой в адрес своей эффективности», – отмечается в публикации. Напряженная обстановка привела к массовому разочарованию среди персонала.

    Из-за постоянного стресса сотни специалистов были вынуждены приостановить работу. По данным журналистов, около 8% всего штата дипломатического ведомства ушли на больничный в связи с психологическим выгоранием и сопутствующими заболеваниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Глава евродипломатии стремительно теряет поддержку в европейских институтах.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте между Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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    3 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    Чехия собралась добывать газ в послевоенной Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Прага готовит специальную миссию предпринимателей для участия в послевоенном восстановлении Украины и освоении энергетического сектора, в частности, получить лицензию на добычу украинского газа, заявил первый вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

    Чешское правительство намерено активно участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры. Первый вице-премьер страны Карел Гавличек отметил высокий интерес местных компаний к энергетическому, строительному и медицинскому секторам, передает РИА «Новости».

    «Уже сейчас мы формируем бизнес-миссию для налаживания новых контактов с украинскими партнерами. Например, мы проведем переговоры с представителями официального Киева о получении лицензии на разведку и добычу газа», – заявил он.

    Чехия планирует финансово поддержать экспортеров через компанию EGAP, увеличив лимит страхования до одного млрд крон, что составляет около 47 млн долларов. Кроме того, Прага ведет переговоры о привлечении дополнительных средств из европейских фондов.

    По итогам 2025 года объем чешского экспорта на Украину достиг почти 39 млрд крон, превысив показатели предыдущего периода на 20%. Кабинет министров также рассматривает возможность государственного страхования частных инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в мае раскрыли хищение газа на миллионы долларов. Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины. При этом министр обороны Чехии Зуна пообещал продолжить снабжение Киева снарядами.

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    3 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о трансформации ЕС в военный блок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз активно наращивает военную идентичность и направляет колоссальные средства на милитаризацию экономик своих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Европа переживает серьезные изменения, превращаясь из экономического объединения в полноценный военный альянс, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг интеграции вооруженных сил Нидерландов в систему НАТО и подготовку к возможному конфликту на восточном фланге.

    «Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что европейские государства тратят огромные деньги на милитаризацию.

    Российское руководство осознает масштаб изменений и учитывает эту новую реальность при выстраивании своей политики. По словам официального представителя Кремля, активная милитаризация экономик европейских стран является неоспоримым фактом сегодняшнего дня, который не может остаться без внимания Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты рассказали о подготовке Нидерландов к масштабному приему войск союзников.

    Накануне Дмитрий Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    В конце июня представитель Кремля отметил формирование враждебной военной идентичности Европы.

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    2 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению

    Фон дер Ляйен: ЕК применит опыт Украины к Армении

    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Европейского союза намерено использовать наработки, полученные на Украине и в Молдавии, для поддержки Еревана, сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, на следующей неделе ожидается визит профильных экспертов, которые займутся вопросами энергетической независимости республики и диверсификации поставок энергоресурсов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    Глава ЕК подчеркнула важность предстоящих изменений. «У европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы», – заявила фон дер Ляйен.

    Помимо энергетического сектора, европейские чиновники планируют поддержать местных фермеров. Политик пообещала открыть доступ на рынки Европы почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, самолет председателя Еврокомиссии приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Брюссель запланировал отменить пошлины на 80% армянского экспорта. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о разработке масштабного пакета экономической помощи Еревану.

    Комментарии (20)
    2 июля 2026, 10:00 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Ереван

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Самолет председателя Еврокомиссии совершил посадку в ереванском аэропорту, передает ТАСС.

    В воздушной гавани высокопоставленную гостью встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Известно, что европейский политик приехала в республику сразу после завершения рабочего визита в Азербайджан.

    В армянской столице запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны планируют выступить с совместными заявлениями для прессы, а также подробно ответить на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии запланировала поездку в Ереван для демонстрации поддержки премьер-министру Николу Пашиняну.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить республике 50 млн евро финансовой помощи.

    В мае представители Армении и Евросоюза подписали новые соглашения о партнерстве.

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    3 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Сибига отказался от общения с прессой после выхода из МИД Польши

    Сибига отказался от общения с прессой после выхода из здания МИД Польши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига покинул здание МИД Польши без комментариев для прессы на фоне обострения двусторонних отношений.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига, находящийся с визитом в Варшаве, не стал общаться с журналистами после посещения министерства иностранных дел Польши, пишет РИА «Новости».

    Министр прошел мимо ожидавших его представителей СМИ и направился в посольство своей страны.

    Перед началом встречи Сибига зашел в здание польского ведомства со словами: «Мы обречены на хорошее соседство». Визит проходит на фоне напряженности между двумя странами, вызванной героизацией нацистских преступников киевскими властями.

    Ранее в июне украинский дипломат выражал недовольство ситуацией в Польше. Он заявлял об участившихся случаях нападений на соотечественников и буллинге детей. Отношения государств заметно ухудшились после участия президента Украины в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    В знак протеста глава украинского МИД Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста.

    Позже украинский министр пригрозил Варшаве зеркальными мерами на любые недружественные шаги.

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    3 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Захарова раскритиковала Совет Европы за игнорирование русофобии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Совет Европы и Евросоюз переключить внимание с гендерных вопросов на проблему русофобии и преступления киевского режима.

    Свое заявление дипломат опубликовала в личном Telegram-канале, комментируя «Неделю борьбы с языком ненависти», которая прошла в Страсбурге.

    «Сегодня на почти всех западных онлайн-платформах процветает ненаказуемая русофобия», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что европейские власти способствуют блокировке правды о реальных мировых событиях и преступлениях властей Украины.

    Дипломат обратила внимание, что программа мероприятия, организованного Советом Европы при поддержке ЕС, была сфокусирована исключительно на сексуальной ориентации. При этом, по ее словам, европейские структуры полностью проигнорировали многолетние оскорбления и угрозы со стороны украинских националистов в адрес россиян. Захарова добавила, что сейчас европейские институты слишком озабочены ментально-половыми дисфункциями и поиском компаса для своей ориентации.

    В январе МИД России констатировал полную утрату Советом Европы самостоятельности и былого авторитета.

    Ранее Захарова назвала удар украинских военных по рынку в Токмаке гнусным преступлением киевского режима.

    В прошлом году официальный представитель дипведомства предложила учредить международный день борьбы с русофобией.

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    3 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз резко нарастил импорт российского сжиженного природного газа

    Страны Евросоюза за июнь увеличили закупки российского сжиженного газа на 10%

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства продолжают активно закупать топливо, нарастив июньские объемы поставок более чем на 10% на фоне полной остановки ближневосточного экспорта.

    Показатель ввоза сжиженного природного газа из России в ЕС достиг 2,169 млрд кубометров, передает РИА «Новости» данные аналитической компании Bruegel.

    За первые шесть месяцев текущего года европейцы приобрели 13,412 млрд кубометров, что превосходит прошлогодние значения на 17,4%.

    Абсолютный исторический максимум поставок зафиксировали в марте, когда объем составил 2,459 млрд кубометров. Несмотря на официальный курс Брюсселя по постепенному отказу от отечественных энергоресурсов, реальные закупки остаются на стабильно высоком уровне.

    Одновременно с этим импорт с Ближнего Востока второй месяц подряд держится на нулевой отметке из-за приостановки производства в Катаре. За полугодие этот показатель рухнул в два с половиной раза, остановившись на отметке 2,601 млрд кубометров.

    Поставки от американских поставщиков в июне сократились на 24,6%, составив 5,78 млрд кубометров, однако по итогам полугодия выросли на 3,4%, до 44,786 млрд кубометров. Африканские экспортеры за шесть месяцев снизили отгрузки на 23,1%, до 7,125 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза увеличили закупки российского сжиженного природного газа на 21%.

    В апреле стоимость поставок этого вида топлива из России в европейские государства достигла 705 млн евро.

    За первые четыре месяца этого года общий объем европейского импорта СПГ из России возрос на 18,5%.

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    3 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 528 долларов

    Стоимость газа на лондонской бирже в Европе выросла до 528 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских фьючерсов на газ в европейских странах увеличилась на 1,7%, достигнув отметки 528 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в пятницу днем поднялись на 1,7%, составив 528 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 525,6 доллара. К середине дня показатель увеличился до 528,1 доллара, демонстрируя рост относительно расчетной цены предыдущего дня в 519,1 доллара.

    Стоимость топлива начала увеличиваться 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение за время конфликта составило 853,7 доллара за тысячу кубометров 19 марта, когда Катар резко сократил производство сжиженного природного газа.

    В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они упали на 14%, в мае увеличились на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Исторический рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость газовых фьючерсов превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    К середине месяца котировки на крупнейшем европейском распределительном центре снизились до 490 долларов.

    В конце июня биржевые цены на топливо вновь поднялись выше отметки в 504 доллара.

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    2 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Медведев сообщил, что означает для Финляндии снятие запрета на ЯО

    Медведев пояснил значение для Финляндии снятия запрета на ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение Хельсинки отменить запрет на размещение ядерного вооружения сделало финскую территорию потенциальной мишенью для ответных ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что отмена запрета на размещение подобного вооружения кардинально меняет ситуацию для соседнего государства.

    «Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России», – написал Медведев в соцсети Х.

    Он добавил, что скандинавская страна достигла вожделенного в Европе уровня безопасности.

    «Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности», – подытожил он.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии.

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    2 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    В Польше лишили украинских беженцев особых привилегий

    Власти Польши уравняли граждан Украины в правах с остальными иностранцами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшава начала поэтапную отмену социальных льгот и выплат для переселенцев, переходя к стандартным правилам пребывания мигрантов в европейской стране, отметили местные СМИ.

    Руководство Польши приняло решение отказаться от особых механизмов поддержки приезжих, передает РИА «Новости». Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский сообщил об изменениях в миграционной политике.

    «Мы вводим систему равенства между всеми иностранцами, пребывающими на территории Польши. Мы отказываемся от решений, которые были предназначены для граждан Украины с целью облегчения им организации своей жизни и работы в Польше – на общих для всех иностранцев принципах», – заявил глава ведомства.

    Кервиньский добавил, что после долгих лет действия специальных мер помощь будет переведена в рамки стандартных системных решений. Недавно президент страны Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий часть преференций, введенных после начала СВО в 2022 году.

    Поправки предполагают постепенное прекращение денежных выплат и упрощенных административных процедур. По официальным данным, только в 2025 году правительство направило на помощь приезжим около восьми млрд злотых, что эквивалентно 2,2 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса для украинских беженцев.

    Ранее министерство внутренних дел страны разработало законопроект о лишении приезжих особых льгот.

    До этого глава государства отменил социальные пособия для неработающих украинцев.

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