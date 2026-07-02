Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Ереван

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет председателя Еврокомиссии совершил посадку в ереванском аэропорту, передает ТАСС.

В воздушной гавани высокопоставленную гостью встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Известно, что европейский политик приехала в республику сразу после завершения рабочего визита в Азербайджан.

В армянской столице запланированы двусторонние переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны планируют выступить с совместными заявлениями для прессы, а также подробно ответить на вопросы журналистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейской комиссии запланировала поездку в Ереван для демонстрации поддержки премьер-министру Николу Пашиняну.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить республике 50 млн евро финансовой помощи.

В мае представители Армении и Евросоюза подписали новые соглашения о партнерстве.