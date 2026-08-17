Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.11 комментариев
Эксперт Кучава предупредил об аферах при трудоустройстве за границей
Отклик на сомнительные вакансии за границей грозит серьезными последствиями, включая многомесячное выманивание денег и кражу личных данных для оформления кредитов, рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
Распространены многоэтапные схемы, при которых злоумышленники месяцами сопровождают жертву, последовательно запрашивая деньги под видом оплаты визовых сборов, оформления документов, медосмотров или доступа к базе вакансий, рассказал он ТАСС.
При этом параллельно у соискателя собирают сканы документов, банковские реквизиты и иные персональные данные, которые впоследствии могут использоваться для синтетического мошенничества, например для оформления кредитов или регистрации подставных юридических лиц.
«В отдельных случаях речь идет о вовлечении в схемы принудительного труда», – предупредил Кучава.
По словам специалиста, соискателям необходимо заранее сравнивать указанную в объявлении заработную плату с рыночными показателями по конкретной стране и профессии, чтобы избежать общения с аферистами.
Значительное превышение среднерыночных значений почти всегда говорит о недобросовестности предложения. Кроме того, даже при изначально адекватной сумме итоговый доход может оказаться значительно ниже заявленного из-за скрытых удержаний, например за жилье, питание либо штрафные санкции, прописанные мелким шрифтом в договоре, который следует внимательно изучать.