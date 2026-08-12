Климатолог Дэниэлс: Планету ждут затяжные засухи и частые удары молний

Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц

Проект noRecognition, созданный хакером и бывшим директором по информационной безопасности Биллом Свирингеном, предлагает одежду со специальными узорами для защиты от камер, передает TechCrunch. Разработчики запустили краудфандинговую кампанию, чтобы сделать такие вещи более доступными на фоне повсеместного распространения технологий распознавания лиц. «Конфиденциальность – это фундаментальное право», – пояснил Сверинген.

Идея использования одежды и макияжа для обмана систем компьютерного зрения появилась не сегодня. Однако развитие искусственного интеллекта и технологий распознавания изображений постепенно сделало подобные методы менее эффективными. В noRecognition намерены создавать новые варианты узоров и проверять их на различных системах машинного зрения.

Разработчики опубликовали результаты собственных испытаний: в открытых материалах проекта можно узнать, с какими системами компьютерного зрения тестировались узоры, а также насколько различалась их эффективность при использовании людьми с разным телосложением и особенностями лица.

Создатели проекта планируют продавать одежду с разработанными рисунками в двух вариантах. Стандартная серия будет включать наиболее распространенные узоры, рассчитанные на защиту от широкого спектра систем обнаружения и наблюдения.

Второй вариант получил название One of One. Каждый такой узор предполагается выпускать ограниченной серией – не более 50 экземпляров для каждого типа одежды. После продажи тиража разработчики обещают больше не выпускать соответствующий рисунок. По их задумке, это должно затруднить использование таких изображений для обучения алгоритмов распознавания.

При этом технология имеет неожиданный побочный эффект. Одежда, которая мешает камерам обнаруживать человека, потенциально способна затруднять работу камер автономных автомобилей и роботакси. Поэтому разработчики предупреждают, что обладателям такой одежды необходимо проявлять особую осторожность при переходе дороги.

Стоимость такой защиты от камер будет достаточно высокой. Обычная футболка с узором noRecognition стоит 45 долл. Комплект из трех индивидуально напечатанных уникальных узоров One of One оценивается в 479 долл. При этом отмечается, что эффективность таких узоров не является абсолютной и может меняться по мере развития технологий распознавания.

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