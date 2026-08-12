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«Северяне» в Волчанском районе уничтожили штурм-группу ВСУ
ВС России в Волчанском районе уничтожили штурм-группу ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и обнаружили в Волчанском районе готовящуюся к прорыву штурм-группу ВСУ.
«На северо-востоке Волчанского района в ходе воздушной разведки вскрыта подготовка штурмовой группы 425 ошп к прорыву из окружения. Украинские националисты уничтожены ударами наших FPV-дронов», – рассказал бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Также на Харьковском направлении фронта бойцы ВС России ведут бои в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои в районе села Водяное, а также западнее Устиновки.
На Волчанском направлении бойцы «Севера» продвинулись на восьми участках до 400 метров.
На Сумском направлении в Шосткинском районе бои идут в Уланово и в районе Вольной Слободы. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 18 участках до 700 метров.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.
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