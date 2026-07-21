Киевскую учительницу оштрафовали за показ русского мультфильма первоклассникам

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел после обращения отца одного из учеников, передает РИА «Новости».

«Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен к педагогическому работнику одного из столичных лицеев за нарушение требований закона», – заявили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на уроке в первом классе педагог включила детям фрагмент анимационного фильма. Звуковое сопровождение ролика было выполнено на русском языке, что вызвало недовольство родителя школьника.

После смены власти на Украине в 2014 году началась активная кампания по вытеснению русского языка. В 2019 году был принят закон, обязывающий использовать исключительно украинский язык во всех сферах общественной жизни.

В декабре 2023 года украинский парламент утвердил новые правила для национальных меньшинств. Документ дополнительно ужесточил ограничения на использование русской речи, предоставив при этом послабления для других языков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в киевском лицее уволили преподавателя за разговоры с учениками на русском языке. Позже языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить размер штрафов за подобные нарушения.

В июне президент Украины Владимир Зеленский официально лишил русский язык статуса защищаемого.