Минобороны сообщило о перехвате 140 украинских беспилотников за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 19 июля ликвидировали 140 украинских беспилотников, передает Минобороны. Атака продолжалась с восьми часов вечера до восьми утра по московскому времени.

Вражеские дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областей. Также аппараты уничтожили в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, дежурные средства ПВО успешно отработали по целям над акваториями Азовского и Черного морей, предотвратив возможные угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне днем дежурные средства ПВО перехватили 123 украинских беспилотника над одиннадцатью регионами. В начале текущего месяца российские военные уничтожили 116 вражеских дронов. В конце июня Министерство обороны России отразило массированный налет 245 летательных аппаратов.