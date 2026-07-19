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Минобороны сообщило о перехвате 140 украинских беспилотников за ночь
В течение минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, уничтожив 140 летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 19 июля ликвидировали 140 украинских беспилотников, передает Минобороны. Атака продолжалась с восьми часов вечера до восьми утра по московскому времени.
Вражеские дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областей. Также аппараты уничтожили в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Кроме того, дежурные средства ПВО успешно отработали по целям над акваториями Азовского и Черного морей, предотвратив возможные угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне днем дежурные средства ПВО перехватили 123 украинских беспилотника над одиннадцатью регионами. В начале текущего месяца российские военные уничтожили 116 вражеских дронов. В конце июня Министерство обороны России отразило массированный налет 245 летательных аппаратов.