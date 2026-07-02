Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Лужков, Хотени и Новой Сечи Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядолм с Лютовкой, Зрубанкой, Белым Колодезем и Казачьей Лопанью.

При этом ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Просянки Харьковской области, Святогорска, Щурово и Лозового ДНР.

Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбиты 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Райского, Грузского ДНР и Новотроицкого Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 365 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

До этого они взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.