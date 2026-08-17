Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.2 комментария
В аварии автобуса с грузовиком в Москве погиб пешеход
ДТП произошло на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау в столице, пострадали пассажиры рейсового автобуса, погиб пешеход, сообщили в Госавтоинспекции по городу.
На перекрестке столкнулись грузовой автомобиль и автобус, погиб пешеход, пострадали пять пассажиров автобуса, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В прокуратуре Москвы отметили, что всем пострадавшим в аварии оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.
В прошлом месяце на Нижегородской улице Москвы пассажирский автобус столкнулся с автомобилем «Газель».
В июне один человек погиб в аварии с участием грузовика и вахтового автобуса под Тюменью.
Весной на Варшавском шоссе столицы травмы в ДТП с двумя рейсовыми автобусами получили девять пассажиров.