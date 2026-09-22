Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.2 комментария
В сгоревшем ТЦ в Стерлитамаке не сработала пожарная сигнализация
В сгоревшем торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, по предварительным данным, не сработали системы пожаротушения и оповещения, сообщил источник в оперативных службах.
«По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения не сработали в момент возникновения возгорания. Также отделка внутри, предварительно, не соответствовала требованиям пожарной безопасности», – сообщил собеседник ТАСС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники МВД и МЧС. После осмотра будут назначены судебные экспертизы для установления причин возгорания и оценки действий ответственных за пожарную безопасность лиц.
Площадь пожара составила 2,1 тыс. квадратных метров. Тушение осложнялось сложной планировкой и конструктивными особенностями здания, а также высокой пожарной нагрузкой, способствовавшей распространению огня и дыма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание произошло в четырехэтажном здании торгово-сервисного комплекса «Солнечный».
Жертвами пожара стали три человека.
В апреле при пожаре в московской новостройке из-за неисправности систем пожаротушения погибли восемь человек.