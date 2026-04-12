Баканов: Россия вывела на орбиту около 100 спутников за 2025 год
Отечественная ракетно-космическая отрасль отправила в космос порядка 100 аппаратов в 2025 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Всего в 2025 году выведено на орбиту порядка 100 космических аппаратов с трех космодромов», сказал глава госкорпорации, передает ТАСС.
Среди главных успехов руководитель госкорпорации выделил запуск компанией «Бюро 1440» первых 16 спутников группировки «Рассвет».
Новые аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN и обновленную систему энергопитания. Также они получили терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Бюро 1440» запустила на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Всего в 2025 году с трех российских космодромов стартовало 17 ракет.