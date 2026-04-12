    Любой компромисс Ирана и США будет разрушен третьей страной
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
    Военкор предположил, как ВСУ атаковали космодром Плесецк
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами за военную помощь Ирану
    Украина нарушила пасхальное перемирие почти 2 тыс. раз
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    Явка на выборах в Венгрии превысила 60%
    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живет без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счетов, ни для неолуддитских инициатив.

    12 апреля 2026, 19:13 • Новости дня

    Шансы Мадьяра возглавить правительство Венгрии превысили 80% на Polymarket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На фоне рекордной явки избирателей ставки на смену премьер-министра европейского государства резко возросли, достигнув исторического максимума в день голосования.

    Утренние данные о явке указали на потенциальный рекорд активности избирателей. При этом шансы действующего главы правительства Виктора Орбана сохранить свой пост упали до 18%, пишет Bloomberg.

    Общий объем торгов по вопросу о будущем премьере страны на платформе Polymarket достиг 67 млн долларов. Ожидается, что результаты выборов обнародуют после закрытия участков в 19.00 по местному времени.

    Напомним, к вечеру 12 апреля явка граждан в Венгрии на выборах составила рекордные 74,23%.

    11 апреля 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал утечку разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, заявив, что подслушивать чужие разговоры «грешно».

    Лавров заявил, что подслушивать чужие разговоры «грешно» и отметил, что в ходе беседы с Сийярто обсуждалась тема прав национальных меньшинств на Украине. Министр подчеркнул, что не Брюсселю осуждать коллег, ведь в подходах европейцев к правам человека прослеживается идеология нацизма, передает RT.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека», – заявил Лавров.

    По его словам, Брюссель систематически игнорировал притеснения венгров и русскоязычных на Украине либо поддерживал действия киевских властей.

    Лавров также отметил, что европейские чиновники прощают Зеленскому многое ради реализации его миссии, но осуждают министров за обсуждение способов пресечь нарушения прав нацменьшинств. Это министр назвал саморазоблачением.

    Сийярто, в свою очередь, подчеркнул, что всегда придерживается одной риторики – и публично, и в частных разговорах. Он отметил, что утечка лишь подтвердила его последовательность. Министр добавил, что спецслужбы уже не впервые перехватывают его разговоры, но ничего нового в них не находят.

    «Ну и, конечно, ещё родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого, – тем более лучше помалкивать и не позориться», – констатировал Лавров.

    Позицию Венгрии поддержала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объяснив, что ситуация с прослушкой демонстрирует «псевдоединство» Евросоюза. Она добавила, что европейские страны шпионят друг за другом и используют подобные методы для давления на неугодные правительства.

    Ранее Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности».


    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    9 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Сийярто назвал встречу Зеленского с закарпатскими венграми политическим театром

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал недавнюю встречу Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, назвав ее политическим театром.

    Петер Сийярто подверг критике встречу украинского президента Владимира Зеленского с венгерским меньшинством в Закарпатье, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД заявил, что подобные действия Зеленского за несколько дней до выборов в Венгрии являются политическим театром.

    Он подчеркнул, что Зеленский должен немедленно прекратить принудительную мобилизацию, остановить уличные облавы на людей и восстановить права венгерского меньшинства, которые были ограничены с 2015 года.

    Министр также отметил, что Зеленский должен вернуть венгерскому меньшинству право на использование родного языка и прекратить поездки в Закарпатье с целью политических представлений. Сийярто напомнил, что за последний год, по данным властей Венгрии, два закарпатских венгра погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.

    Ранее Петер Сийярто заявил о смерти мужчины с венгерскими корнями на украинском призывном пункте.

    12 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах в Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К середине дня на венгерских выборах в парламент страны свои голоса отдали почти 5 млн граждан, что значительно превышает активность на прошлом голосовании, сообщили в венгерском Национальном избирательном офисе.

    Активность граждан на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15.00 по местному времени (16.00 мск) достигла отметки в 66,01%, передает РИА «Новости».

    Согласно последним сведениям, участие в избирательном процессе приняли уже почти 5 млн человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к этому же часу составляла лишь 52,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в 6.00 по местному времени. К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    12 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии превысила показатель 2020 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венгрии на парламентских выборах к полудню проголосовали более 2,8 млн граждан, что значительно превышает показатели предыдущей кампании.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии к полудню по Москве составила 37,98%, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Национальном избирательном офисе страны.

    По данным ведомства, свои голоса уже отдали более 2,8 млн избирателей. Представители офиса отметили, что такие показатели значительно превышают уровень явки на аналогичный момент четыре года назад, когда свой выбор сделали лишь 25,77% граждан.

    Рост числа проголосовавших эксперты связывают с высокой активностью избирателей и значительным интересом к текущей избирательной кампании. Окончательные итоги голосования станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии начали работу избирательные участки на выборах в парламент.

    12 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Орбан с женой проголосовал на выборах в парламент Венгрии
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с женой Анико Леваи принял участие в голосовании на парламентских выборах, посетив участок в столице.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи проголосовал на парламентских выборах, передает РИА «Новости». Орбан с женой прибыл на избирательный участок, который расположен в общеобразовательной школе в двенадцатом районе Будапешта.

    После голосования глава венгерского правительства пообщался с журналистами. В стране проходит очередной парламентский цикл, в котором избирается 199 депутатов.

    Из них 106 мест распределяются по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – пропорционально по партийным спискам. Национальный избирательный офис сообщил, что более 8,12 млн венгерских граждан имеют право голоса как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени.

    Глава венгерского правительства пообещал придерживаться исключительно мирного курса в случае победы своей партии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании европейских политических сил видеть новый успех Виктора Орбана.

    12 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Венгрии
    @ Attila Volgyi/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Венгрии начали работу избирательные участки на парламентских выборах, сообщают информационные агентства.

    Участки открылись в в 06.00 по местному времени (07.00 мск) и будут работать до 19.00 (20.00 мск), передает РИА «Новости».

    В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 из них по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – по партийным спискам. Право голоса имеют более 8,12 млн граждан Венгрии, в том числе проживающие за пределами страны.

    Главный вопрос голосования – сохранит ли правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиции в парламенте, либо их место займет партия «Тиса», выступающая за более тесные отношения с ЕС и НАТО.

    Также в выборах участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Проходной барьер по партийным спискам составляет 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.

    12 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал открытие «Дружбы» после победы на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что нефтепровод «Дружба» будет открыт Украиной сразу после возможной победы его партии на выборах.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после его возможной победы на парламентских выборах, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках возобновления транзита российской нефти в Венгрию через территорию Украины Орбан ответил: «Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют».

    Власти Венгрии неоднократно обвиняли Киев в намеренном вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, включая остановку работы нефтепровода «Дружба». По этой магистрали страна получала поставки российской нефти.

    С конца января 2026 года транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины был приостановлен. Киев объяснил прекращение поставок повреждением трубопровода, однако Будапешт связывает это решение с политическими причинами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК не имеет данных о европейской миссии, выехавшей на территорию Украины для проверки состояния трубопровода «Дружба». Киевский режим ранее не позволил Венгрии провести инспекцию данного нефтепровода.

    12 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Орбан заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Венгерским властям пришлось столкнуться с беспрецедентным вмешательством иностранных сил в выборы, глава венгерского МИД Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что властям страны «пришлось смириться, или, по крайней мере, жить» с беспрецедентным иностранным вмешательством в избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», – сказал Орбан.

    Орбан прокомментировал обвинения в адрес главы МИД Венгрии. Он признался, что «чуть не умер со смеху», услышав инсинуации о якобы передаче Сийярто секретной информации Москве, и добавил, что все министры на заседаниях в ЕС используют смартфоны, что делает их уязвимыми для прослушки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии опубликовали аудиозапись журналиста Сабольча Пани, который признался в передаче номеров телефонов министра иностранных дел Петера Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

    Портал VSquare опубликовал материал на основании прослушки разговоров Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров прокомментировал утечку разговора с венгерским коллегой.

    Издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.

    Сийярто заявил, что консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если обсуждавшиеся вопросы касались этих стран.

    Служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    12 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Орбан отказался поддерживать Украину деньгами и вооружениями

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт продолжит гуманитарную помощь Украине, но не станет предоставлять ей деньги и вооружения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы будем делать для Украины все, что должна делать христианская нация, но мы не собираемся отдавать наших детей в солдаты, отдавать наши деньги и наши вооружения, и мы не будем уничтожать себя ради какой-либо другой страны», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Глава венгерского правительства отметил, что в случае победы возглавляемой им партии «Фидес» на выборах Венгрия будет придерживаться исключительно мирного курса. Он подчеркнул, что страна не считает конфликт на Украине своей войной и не намерена в нем участвовать.

    Орбан заявил, что Будапешт будет добиваться возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который заблокирован с конца января. Премьер-министр пообещал не поддерживать никакие решения в пользу Киева на международной арене до тех пор, пока Украина не откроет трубопровод.

    Он также сообщил о намерении правительства «Фидес» в случае победы на выборах продолжить действующие социальные программы и выполнить обещания по росту зарплат. Орбан заверил, что поддержка венгерских семей и защита правоконсервативных ценностей останутся приоритетом. В ходе выступления Орбан призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и отдать голос за «Фидес».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заблокировал предоставление Киеву военного кредита Евросоюза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит бороться за возможность закупать российские нефть и газ.

    12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, и по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.

    11 апреля 2026, 02:25 • Новости дня
    Пушков объяснил повышенное внимание ЕС к выборам в Венгрии
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгерские выборы имеют общеевропейское значение, так как победа премьер-министра Виктора Орбана подорвёт либеральный фланг Евросоюза, считает сенатор Алексей Пушков.

    Если в Венгрии будет избран Виктор Орбан, это станет сильным ударом по Еврокомиссии и Урсуле фон дер Ляйен, по её политике манипулирования результатами выборов в странах ЕС, считает Пушков.

    Это станет ещё одним доказательством того, что национально-патриотические силы в странах Евросоюза имеют определённую перспективу, полагает он.

    «Поэтому эти выборы имеют общеевропейское значение. Победа Орбана не станет концом ЕС, но она подорвёт либеральный фланг Евросоюза, который им сейчас управляет и хочет установить свою монополию на Европу. Если Орбан проигрывает, то Европа консолидируется вокруг Еврокомиссии, вокруг Брюсселя», – поделился сенатор с газетой «Аргументы и факты».

    Напомним, парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном борется с оппозиционной «Тисой», лидера которой Петера Мадьяра поддерживает руководство  ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон знает о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы. Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах. Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии.

    11 апреля 2026, 05:26 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети пост о готовности США всеми силами поддерживать Венгрию с Виктором Орбаном.

    «Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо будут в этом нуждаться. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана!» – цитирует его британская Express.

    Газета отмечает, что такие заявления могут сильно не понравиться Евросоюзу и спровоцировать очередное обострение отношений с ним.

    Высказывание президента США прозвучало накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном борется с оппозиционной «Тисой», лидера которой, Петера Мадьяра, поддерживает руководство  ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах. Пушков объяснил повышенное внимание ЕС к выборам в Венгрии. Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии.


    11 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Сийярто заявил о продолжении борьбы Венгрии за российскую нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт намерен сохранить доступ к российским энергоресурсам и выступает категорически против вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит бороться за возможность закупать российские нефть и газ. Министр подчеркнул, что страна не намерена отправлять деньги на поддержку так называемой украинской военной мафии, передает РИА «Новости».

    «Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз», – заявил Сийярто на митинге в Будапеште.

    Он также отметил, что после парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля, власти Евросоюза намерены навсегда лишить Венгрию российской нефти, однако правительство Орбана будет отстаивать право страны на импорт российской энергии.

    По итогам выборов определится, сохранит ли власть партия Орбана «Фидес» и ее партнер «Христианско-демократическая народная партия», гарантирующие, по словам Сийярто, мир и стабильность, либо победит партия «Тиса», выступающая за сближение с ЕС и НАТО.

    Орбан заблокировал предоставление Киеву военного кредита Евросоюза.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто отказался поддерживать вступление Украины в ЕС до восстановления транзита нефти.

    Руководство Венгрии продолжило борьбу против запрета на импорт российских энергоносителей.

    11 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    Вучич поддержал Орбана перед парламентскими выборами Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич выразил премьеру Венгрии Виктору Орбану поддержку накануне парламентских выборов.

    Вучич выразил поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что не знает, победит ли Орбан, однако подчеркнул: «Знаю только, что бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы бы не было. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и поддержка завтра на выборах».

    Вучич также добавил, что сербы будут вечно благодарны Орбану, даже если он проиграет на выборах. Соответствующее послание президент Сербии опубликовал в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

    По данным переписи 2022 года, на территории Сербии проживает 184,5 тыс. венгров, большинство из которых живут в автономном крае Воеводина. Около 83 тыс. из них имеют право голосовать на выборах в парламент Венгрии и могут воспользоваться возможностью проголосовать по почте.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо  предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу Орбана на выборах в Венгрии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что значительная часть политических сил Европы не заинтересована в новой победе премьера Венгрии Виктора Орбана.

    12 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Глава партии «Тиса» Мадьяр проголосовал на выборах в Венгрии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах, передает РИА «Новости». Политик прибыл на участок в Будапеште около 08.30 по местному времени (09.30 мск), где задержался всего несколько минут.

    Избирательный участок был открыт в здании одного из детских садов столицы. За ходом голосования наблюдали многочисленные журналисты из Венгрии и других стран, прибывшие задолго до появления Мадьяра.

    В этот день в Венгрии проходят парламентские выборы, в которых избирается 199 депутатов. Из них 106 мест распределяются по мажоритарной системе, а 93 – по партийным спискам.

    По информации национального избирательного офиса, голосовать могут более 8,12 млн венгерских граждан как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    Оппозиционная партия «Тиса» накануне голосования увеличила отрыв от правящей партии до двадцати процентных пунктов.

    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Эксперт назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна
    Ирландец повредил военно-транспортный самолет США C-130 Hercules
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Донбасс
    Женщина впервые в истории стала главным тренером клуба Бундеслиги

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Любой компромисс Ирана и США будет разрушен третьей страной

    Начавшиеся было переговоры между Ираном и США сразу зашли в тупик. Уже заявлено о неких «двух-трех пунктах», по которым договориться не удалось. Что это за пункты и почему даже в случае, если Вашингтону и Тегерану удастся найти компромисс, его сразу же разрушит Израиль? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

