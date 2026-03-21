  • Новость часаЧисло жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек
    Мнения
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    21 марта 2026, 19:23 • Новости дня

    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову

    Захарова назвала «воспаленной фантазией» сообщения о «звонках» Сийярто Лаврову

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обсуждение в СМИ о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» назвала публикации о «звонках» главы МИД Венгрии Петера Сийярто Сергею Лаврову проявлением воспаленной фантазии врагов Венгрии.

    «Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», – заявила Захарова.

    Такое заявление она сделала в ответ на публикацию издания Washington Post, в которой со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщалось, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

    Ранее Сийярто резко ответил на попытки западных журналистов назвать его визит в Россию провокацией.

    20 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    @ Government Of Hungary

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские следователи якобы применили к задержанному украинскому инкассатору принудительную инъекцию с миорелаксантом, которую «использовали в КГБ при допросах», пишут британские СМИ.

    Венгерские силовики якобы ввели арестованному украинскому инкассатору миорелаксант для повышения сговорчивости. У страдающего диабетом мужчины случился гипертонический криз, и он потерял сознание, сказали собеседники Guardian, передает «Газета.Ru».

    «Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия», – указало издание.

    Следы химикатов обнаружили в крови после возвращения мужчин на Украину.

    Британия пока не получила подтверждения этой информации через анализы. Однако адвокат Лорант Хорват заявил, что одному человеку действительно сделали укол против воли.

    Напомним, венгерские власти задерживали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал об освобождении инкассаторов и их возвращении на родину. Позже Будапешт согласился вернуть «Ощадбанку» только автомобили без изъятых ценностей.

    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Банк России зафиксировал убыток в 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области по иску Минюста

    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    20 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану

    Дмитриев назвал фейком сообщения о предложении к США отказаться от разведпомощи Украине и Ирану

    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану
    @ MAXIM SHEMETOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опроверг информацию западных СМИ о якобы передаче им США предложения России по разведданным.

    «Фейк», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    21 марта 2026, 15:10 • Новости дня
    Офис Орбана: Атака Киева на «Турецкий поток» станет нападением на страну НАТО
    Офис Орбана: Атака Киева на «Турецкий поток» станет нападением на страну НАТО
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападение Украины на территории Турции на газопровод «Турецкий поток», по которому газ из России поступает в Европу, будет расценено как нападение на страну НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями для Киева, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    Гуйаш заявил, что украинская атака на газопровод «Турецкий поток» на территории Турции будет рассматриваться как нападение на страну НАТО, передает ТАСС. По его словам, любой удар по трубопроводу, по которому российский газ поступает в Европу, может иметь серьезные последствия для Киева.

    Гуйяш выступил с этим заявлением на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, отвечая на вопросы участников. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать готовность Украины поставить под угрозу энергобезопасность Венгрии и Словакии, а также всей Европы, даже с применением военных методов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что если Украина взорвет «Турецкий поток», он обратится к мировому сообществу и объявит подобные действия государственным терроризмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности объявить действия Киева государственным терроризмом в случае взрыва газопровода «Турецкий поток». Анкара внимательно изучает сообщения об атаках вооруженных сил Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о нападении на суверенитет страны при попытках атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».

    20 марта 2026, 21:51 • Новости дня
    Политолог: Избиратели увидели в «Новых людях» партию позитивных перемен

    Политолог Минченко объяснил выход «Новых людей» на второе место в партийном рейтинге России

    Политолог: Избиратели увидели в «Новых людях» партию позитивных перемен
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Новые люди», вопреки относительно малой представленности в Госдуме, демонстрируют удивительную результативность: 43% внесенных ими законопроектов были приняты. Это впечатляющий результат, который привлекает избирателя, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее «Новые люди» вышли на второе место в рейтинге доверия к политическим партиям.

    «Секрет успеха «Новых людей» состоит из нескольких компонентов. Первый – это системная и экспертная политическая сила. Партия вошла в книгу рекордов России как самая результативная оппозиционная фракция в Госдуме: 43% ее законопроектов приняты. Между тем, это самая маленькая фракция – в ней всего 15 человек», – сказал политолог Евгений Минченко.

    «Тем не менее, они вносят исключительно качественные, проработанные инициативы, потому и добиваются результата. Кроме того, «Новые люди» – это партия правого фланга, но, редкий случай, без какого-либо западничества. Они, безусловно, патриоты, поддерживающие политику президента страны, у которых есть разумные предложения для любой аудитории. От умного регулирования интернета и ИИ-судов до прозрачных тарифов ЖКХ», – подчеркивает он.

    «Второй компонент: это партия, которая отвечает на запросы общества на перемены. На фоне мэтров КПРФ и ЛДПР, апеллирующих к своим ушедшим из жизни вождям, «Новые люди» выглядят действительно ново. И обновить они предлагают саму философию власти. Бьются за переход от политики запретов к политике доверия», – поясняет собеседник.

    По его словам, «они не выискивают лидеров в прошлом, а выращивают их сами: внутри партии, в рамках уникальных социально-архитектурных проектов». «Третий компонент – «Новые люди» отвечают еще на несколько очень серьезных запросов: на справедливость, на конкретные решения и здравый смысл», – акцентирует политолог.

    «То есть «Новые люди» сегодня стали командой, которая слышит запросы общества и предлагает конкретные, разумные, реальные решения. Рост рейтинга – прямое подтверждение того, что избиратели видят в ней силу, способную привести к позитивным переменам», – заключил Минченко.

    Ранее партия «Новые люди» впервые вышла на второе место по уровню поддержки, опередив ЛДПР и КПРФ. Согласно данным ВЦИОМ, с 9 по 15 марта 2026 года рейтинг партии составил 10,7%, что на 1,2 процентного пункта выше, чем неделей ранее. «Новые люди» уступают только «Единой России» (30,6%), в то время как поддержка ЛДПР составила 9,7%, КПРФ – 9,2%, а «Справедливой России» – 5,3%.

    Вклад партии в развитие России отметил Президент Владимир Путин. В обращении к участникам VI съезда «Новых людей» российский лидер подчеркнул, что объединение накопило солидный опыт работы в законодательных органах всех уровней и своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевало доверие значительного числа граждан.

    21 марта 2026, 00:48 • Новости дня
    Дмитриев предрек тяжелое будущее европейцам из-за русофобии

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ считает, что отказ Европы от российских энергоносителей приведет к ухудшению жизни обычных граждан и росту расходов.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что европейские и британские бюрократы-русофобы несут ответственность за грядущие трудности в жизни простых европейцев из-за отказа от надежной и недорогой российской нефти, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в результате этих решений граждане Европы могут столкнуться с перебоями в электроснабжении, невозможностью использовать банковские карты, потерей работы и проблемами с оплатой счетов.

    Дмитриев подчеркнул: «Когда вы сидите без вентилятора, не можете использовать свою кредитную карту, не имеете работы и не можете платить по счетам – помните, что Урсула (фон дер Ляйен), Кая (Каллас) и другие русофобские европейские/британские бюрократы являются этому причиной из-за отказа от надежных и недорогих российских энергоносителей».

    Такое заявление стало реакцией на публикацию Wall Street Journal о том, что правительства разных стран рекомендуют гражданам изменить поведение, чтобы подготовиться к возможному энергетическому кризису, самому серьезному со времен 1973 года.

    В сообщении отмечается, что российские власти уже не раз называли отказ Запада от российских энергоресурсов стратегической ошибкой, которая приведет к росту зависимости от более дорогих поставщиков.

    В Москве также подчеркивают, что отдельные страны продолжают приобретать российские нефть, газ и уголь через посредников по завышенным ценам.

    Кирилл Дмитриев призвал Европу признать свои ошибки, сменить руководство Евросоюза и изменить политику по отношению к России.

    Кирилл Дмитриев призвал Европу признать свои ошибки, сменить руководство Евросоюза и изменить политику по отношению к России. Концерты Степана Хаузера отменили в Прибалтике из-за его исполнения «Калинки».

    20 марта 2026, 22:28 • Новости дня
    Концерты виолончелиста Хаузера отменили в Прибалтике из-за «Калинки»

    Tекст: Вера Басилая

    Концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера отменены в прибалтийских государствах из-за исполнения им «Калинки».

    Концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера были отменены в странах Прибалтики после исполнения им композиции «Калинка», передает РИА «Новости».

    Музыкант должен был выступить летом в Нагорном парке Вильнюса, однако организаторы сообщили об отмене не только этого мероприятия, но и всех его выступлений в Литве, Латвии и Эстонии.

    В агентстве отметили, что причиной отмены стала именно композиция «Калинка», которую Хаузер исполнил на одном из своих концертов. В официальном сообщении организаторов подчеркивается, что решение касается всех стран Балтии.

    Ранее российский МИД называл прибалтийские государства крайне враждебными по отношению к России. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике распространилась еще до начала специальной военной операции на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Польша и Прибалтика продолжают бояться и демонизировать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    20 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Предварительной площадкой для Южной АЭС выбран Новочеркасск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Территория вблизи Новочеркасской ГРЭС выбрана в качестве предварительной площадки для строительства Южной атомной электростанции.

    Ожидается, что возведение станции начнется в 2036 году и завершится к 2039 году, передает РБК. Об этом сообщил заместитель генерального директора – директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько, выступая на круглом столе Совета Федерации по экономической политике.

    По его словам, проект предполагает строительство двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 тыс. МВт. Уже подписан соответствующий протокол с руководством Ростовской области.

    «Предварительная площадка выбрана. Она будет находится рядом с Новочеркасской станцией. Предварительные сроки – 2036-2039 годы. Это будут два блока по 1,2 тыс. МВт. Мы подписали протокол с правительством региона. Я думаю мы двигаемся в правильном направлении», – отметил Хвалько.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о лидерстве России в строительстве малых АЭС.

    21 марта 2026, 04:08 • Новости дня
    «Ветераны России» предложили заблокировать сайты по продаже наград

    Tекст: Денис Тельманов

    Общественная организация выступила с инициативой заблокировать интернет-ресурсы, осуществляющие торговлю государственными наградами, и ужесточить контроль в этой сфере.

    Общероссийское движение «Ветераны России» предложило заблокировать в стране интернет-сайты, которые занимаются продажей государственных наград, передает РИА «Новости».

    Председатель движения Ильдар Резяпов заявил: «Необходима блокировка интернет-ресурсов, торгующих госнаградами, и здесь важно предоставить право Роскомнадзору совместно с Генеральной прокуратурой во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, систематически предлагающим продажу государственных наград РФ и СССР, независимо от их доменной юрисдикции».

    В организации подчеркнули, что государственные награды являются символом мужества и памяти о подвиге, а не предметом для коммерческой оценки. В связи с этим «Ветераны России» направили официальные обращения в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Госдуму, Минкультуры и Федеральную таможенную службу с просьбой принять меры.

    Резяпов также отметил, что необходимо запретить прием платежей через российские банки для ресурсов, имеющих зарубежную регистрацию, но ориентированных на российских пользователей.

    Кроме того, председатель движения добавил, что важно организовать разъяснительную работу с родственниками погибших участников спецоперации на Украине через военкоматы, социальные службы и ветеранские объединения. Он указал на необходимость информирования правоохранительных органов о попытках скупки государственных наград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ограничили доступ к интернет-ресурсам, зарегистрированным в Ирландии и на Виргинских островах, из-за схем уклонения от уплаты НДС.

    В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, обязывающий букмекеров и тотализаторы информировать клиентов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

    В России заблокировали около 3 тыс. сайтов, предлагавших запрещенные биологически активные добавки с нарушением законодательства. Роскомнадзор заявил, что популярный ресурс Downdetector может распространять ложную информацию о сбоях в работе интернета.

    20 марта 2026, 22:05 • Новости дня
    Пилоты Ан-2 не пострадали при жесткой посадке под Камышином

    Tекст: Денис Тельманов

    Два пилота, находившиеся на борту Ан-2, не получили травм в результате аварии на взлетно-посадочной площадке под Камышином.

    Пилоты самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку под Камышином в Волгоградской области, не пострадали, сообщает РИА «Новости». В сообщении Росавиации уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 20 марта, днем, а на борту находились два пилота.

    Самолет Ан-2 с регистрационным номером RA-84629 получил повреждения при посадке на взлетно-посадочной площадке в районе города Камышина. Южная транспортная прокуратура ранее информировала о факте аварии.

    В Федеральном агентстве воздушного транспорта отметили, что событие предварительно классифицировано как авария. Расследованием причин происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет совместно с Южным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командира Ан-2 в Якутии приговорили к штрафу 150 тыс. рублей после аварии, когда самолет с 11 людьми на борту столкнулся с горным хребтом. В аэропорту Архангельска самолет Ан-2 получил повреждение шасси при приземлении, на борту никто не пострадал.

    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    ПВО сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России за семь часов

    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    20 марта 2026, 22:40 • Новости дня
    Правительство России утвердило формулу стоимости рекламы на космических ракетах
    Правительство России утвердило формулу стоимости рекламы на космических ракетах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость размещения рекламы на космических ракетах теперь будет определяться по утвержденной правительством формуле с учетом площади и времени экспонирования.

    Правительство России утвердило правила расчета стоимости размещения рекламы на космических ракетах, сообщает РИА «Новости». Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

    В формуле расчета учитывается продолжительность размещения рекламы: чем дольше реклама будет находиться на ракете, тем выше окажется итоговая стоимость. Также итоговая сумма будет зависеть от отношения площади рекламного изображения к общей площади космического объекта, на котором размещается реклама.

    В формуле предусмотрен коэффициент – базовая расчетная единица. Для государственных органов, местного самоуправления и их подведомственных структур эта величина будет ниже, чем для коммерческих компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск модернизированной облегченной ракеты «Ангара-1.2» планируется проводить после 2035 года. Первый пуск ракеты сверхлегкого класса «Иркут» с космодрома Плесецк возможен после 2030 года. Масса двигателей ракеты «Ангара» стала меньше на 15%.

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Европейского «мини-Трампа» душат в зародыше

    В воскресенье, 22 марта, в Словении пройдут парламентские выборы – и по их результатам страну вполне может возглавить политик, которого называют европейским «мини-Трампом» и «похожим на Орбана евроскептиком». О ком идет речь – и каким образом всему этому пытаются помешать, обвиняя политика ни много ни мало как в государственной измене, да еще с помощью Израиля? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

