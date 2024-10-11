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Сийярто резко ответил на попытку назвать его визит в Россию провокацией
Министр Сийярто в ответ на попытку назвать визит в Россию провокацией потребовал уважать суверенитет Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил немецкому журналисту на вопрос о том, является ли его визит в Санкт-Петербург провокацией в сторону Брюсселя.
«Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? Это во-первых. И попытайтесь понять, ладно?» – приводит слова министра РИА «Новости».
Он потребовал от журналиста «не выказывать стране неуважение». Сийярто заявил: «О какой провокации вы говорите? О какой провокации?». Он подчеркнул суверенное право государства участвовать в мероприятиях по собственному усмотрению.
«Мы не являемся нацией «яволь», – заявил Сийярто. Он выразил недовольство попытками других стран влиять на решения Венгрии, подчеркнув, что ни Берлин, ни «зеленые» в Германии не имеют права диктовать Будапешту свою волю.
XIII Петербургский международный газовый форум начал свою работу 8 октября. В фокусе дискуссии находятся проблемы газовой отрасли в России и мире. Он продлится до 11 октября, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах страны заключить соглашение с Газпромом для обеспечения конкурентных цен на газ, а также подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против российской энергетики, так как это нанесет ущерб экономике страны.