Сийярто резко ответил на попытку назвать его визит в Россию провокацией

Министр Сийярто в ответ на попытку назвать визит в Россию провокацией потребовал уважать суверенитет Венгрии

Tекст: Антон Антонов

«Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? Это во-первых. И попытайтесь понять, ладно?» – приводит слова министра РИА «Новости».

Он потребовал от журналиста «не выказывать стране неуважение». Сийярто заявил: «О какой провокации вы говорите? О какой провокации?». Он подчеркнул суверенное право государства участвовать в мероприятиях по собственному усмотрению.

«Мы не являемся нацией «яволь», – заявил Сийярто. Он выразил недовольство попытками других стран влиять на решения Венгрии, подчеркнув, что ни Берлин, ни «зеленые» в Германии не имеют права диктовать Будапешту свою волю.

XIII Петербургский международный газовый форум начал свою работу 8 октября. В фокусе дискуссии находятся проблемы газовой отрасли в России и мире. Он продлится до 11 октября, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах страны заключить соглашение с Газпромом для обеспечения конкурентных цен на газ, а также подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против российской энергетики, так как это нанесет ущерб экономике страны.