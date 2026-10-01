  • Новость часаМолдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников
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    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
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    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    Эстония запретила транзит зерна из России
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 16:07 • Новости дня

    Венгерский суд арестовал экс-министра культуры из правительства Орбана

    Бывшего министра культуры Венгрии Ханко арестовали по делу о коррупции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко арестован по подозрению в нецелевом расходовании 47,7 млн евро из Национального культурного фонда.

    Суд в городе Кечкемет постановил арестовать Ханко на один месяц, опасаясь, что он может скрыться или помешать следствию. Ожидается аналогичное решение в отношении бывшего заместителя главы министерства Вероники Варги-Баюс, передает ТАСС.

    По версии следствия, в 2025-2026 годах средства фонда направлялись на гранты артистам для участия в предвыборных мероприятиях партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», возглавляемой экс-премьером Виктором Орбаном. Таким образом, деньги расходовались на партийные и личные нужды.

    Ранее по этому делу были задержаны несколько чиновников и функционеров партии, которая перешла в оппозицию после поражения на выборах в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Венгрии арестовали за взятку бывшего министра правительства Орбана.

    Летом Орбан перечислил причины поражения партии на парламентских выборах.

    Весной будущие власти Венгрии собрались расследовать приватизацию при Орбане.

    30 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Россия при ударах по опорам высоковольтных линий электропередачи использовала реактивный беспилотник с боезарядом кумулятивно-режущего действия, сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов (Флеш).

    Такой боезаряд предназначен специально для разрушения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов, пишет «Страна.ua». Он якобы состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей.

    Бескрестнов предположил, что российская сторона планирует продолжить атаки на ключевые линии электропередачи. В среду днем появились видео разрушения ЛЭП в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что массированные удары по энергообъектам Киевской области наносятся с целью нарушить энергоснабжение объектов ВПК в украинской столице.

    Видео ударов по ЛЭП под Киевом смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (18)
    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения

    Военный эксперт Анпилогов: Темпы наступления российских войск заметно возросли

    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в течение июня – августа российские войска освободили 91 населенный пункт, то только за сентябрь под контроль ВС России перешли 52 населенных пункта. Увеличить темпы удалось во многом благодаря высокой мотивации военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В сентябре темпы наступления ВС России заметно возросли», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что на северо-востоке Харьковской области сформировался Волчанский котел: в окружение попала группировка ВСУ численностью около 2 тыс. человек. По его оценкам, это показатель качественных изменений, происходящих сейчас на фронте.

    «Украинской стороне становится все труднее удерживать оборону. Операция по замыканию и уничтожению Волчанского котла демонстрирует, что локальная устойчивость линии фронта снижается», – уточнил собеседник.

    На этом фоне аналитик отметил, что положение противника осложняется и на других направлениях. В частности, российская армия взяла в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. Причем, прорыв, осуществленный бойцами «Центра», несет для Украины куда более серьезные риски, чем, скажем, ситуация с Волчанским котлом.

    «Дело в том, что за Добропольем практически нет серьезных полевых укреплений, но именно там проходят две оставшиеся дороги снабжения группировки ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке – последнем «трехградии», которое еще удерживает украинская сторона», – пояснил Анпилогов.

    Похожая ситуация складывается и в Запорожской области, продолжил эксперт. Речь идет о городе Орехов, который с 2022 года служил передовой крепостью и ключевым узлом обороны противника, но сейчас все больше «проваливается» в оперативное окружение. «Падение» Орехова создаст для ВСУ крайне неблагоприятные условия.

    «ВС РФ смогут развивать наступление вдоль северного берега реки Конка. Именно эта водная артерия долгое время выступала главным препятствием для продвижения на Запорожье. Если Орехов будет освобожден, противник утратит естественную речную преграду, а наши бойцы продолжат развивать наступление на областной центр», – рассказал собеседник.

    Непростая ситуация для ВСУ складывается и в районе Сум. Как напомнил Анпилогов, с этого участка руководство Украины снимало подкрепления для того, чтобы пытаться деблокировать Волчанский котел. «Наши наступающие войска взяли последнюю линию обороны, проходившую по селам вокруг Сум. Местность здесь имеет выраженную географическую особенность: с севера, северо-востока и востока город окружен огромным лесным массивом – Сумским лесом», – указал спикер.

    По его словам, такая местность делает классическое механизированное наступление крайне сложным. Однако в эпоху господства дронов лесной массив дает наступающей стороне возможность скрытно концентрировать силы и продвигаться вперед.

    «Украинская сторона, причем даже в открытых источниках, оценивает перспективы обороны Сум весьма скептически. Следующим естественным шагом нашего наступления станет выход на окраины областного центра, после чего фактически начнется этап городских боев», – считает эксперт.

    «Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, то после ликвидации Волчанского котла логичным продолжением наступления ВС РФ станет продвижение вдоль берега Старого Оскола и далее вдоль Северского Донца. Развивая наступление и одновременно усиливая давление с юга – со стороны Доброполья, – мы сожмем украинский наступательный порыв в огромную дугу. Такая конфигурация фронта грозит оперативным окружением крупной группировки ВСУ», – полагает аналитик.

    Также, по его прогнозам, в ближайшее время произойдет перелом на Лиманском направлении, действия противника будут остановлены. «Украина, с одной стороны, в операции «Вивальди» пережигает резервы, а с другой, по сути, сама лезет головой в эту петлю будущего потенциального окружения. Я думаю, что развязка наступит раньше декабря», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, как напомнил Анпилогов, за весь 2025 год под контроль ВС России перешли 310 населенных пунктов. В течение июня – августа 2026 года российские войска освободили 91 населенный пункт, и только за сентябрь – 52. Ускорение темпов удалось обеспечить не столько за счет роста применения БПЛА или новой техники, сколько благодаря высокой мотивации военнослужащих, заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что Россия в сентябре освободила 52 населенных пункта в зоне СВО – такие выводы сделал ТАСС на основе данных Минобороны. Из них 27 н. п. пришлись на Харьковскую область. В частности, артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке региона.

    Кроме того, в Сумской области после освобождения Толстодубово российские военнослужащие сформировали буферную зону протяженностью около 8 км вдоль границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях четыре пункта управления ВСУ. Помимо этого, на запорожском направлении украинские войска отступают из-за серьезных потерь. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны сообщал, что российские силы освободили за 2025 год более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему освобожденные территории удерживает сила, а не признание других стран. Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как расширение российской зоны контроля после освобождения Петропавловки и Лозовой влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

    Комментарии (7)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    На прошедших в сентябре выборах явка в Чеченской Республике составила 95,19%. Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о ядерном ответе на возможную блокаду Калининграда со стороны альянса. Выступая на военно-космической конференции в Брюсселе, руководитель Североатлантического блока прокомментировал ситуацию с российским посланием, передает ТАСС.

    «Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», – сказал Марк Рютте.

    При этом генсек НАТО призвал страны Прибалтики сохранять спокойствие, а государства блока – продолжать поддержку Киева и вкладывать средства в вооружения. Он в очередной раз назвал альянс исключительно оборонительным союзом и добавил, что не верит в возможные угрозы.

    Ранее российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Днем позже дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

    В ответ пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт осудила подобные комментарии Москвы.

    Комментарии (11)
    1 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    @ Dan Reisinger/wikipedia

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал наградить четырех израильтян, которые обезвредили пилота с ножом на рейсе авиакомпании Flydubai.

    Герцог пообещал рекомендовать четырех пассажиров к высшей гражданской награде за героизм. Ицхак Герцог поговорил с ними по телефону, поблагодарив за спасение жизней, пишет Israel National News.

    Награду получат Янив Хаюн, доктор Шота Мусаев, Цвика Манес и Асаф Раджуан. Президент также выразил признательность капитану Смиту Маччхару, который смог открыть дверь кабины после нападения второго пилота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду четыре пассажира обезвредили пилота с ножом.

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    30 сентября 2026, 19:26 • Новости дня
    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве полностью остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
    @ Yevhen Kotenko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины полностью остановилось движение электротранспорта и начались масштабные перебои с электричеством и водоснабжением.

    Работа электротранспорта в Киеве полностью прекратилась на фоне масштабных перебоев, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В городе также зафиксированы серьезные проблемы с инфраструктурой. Помимо остановки наземного транспорта, перебои со светом наблюдаются в киевском метрополитене. Также в столице Украины фиксируются сложности с водоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду в Киеве начались масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения.

    За два дня до этого российские военные атаковали киевские центры обработки данных. Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о перебоях с водой из-за ударов по складам.

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    30 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар, сообщили индийские СМИ.

    Коллеги пилота сообщили, что он присоединился к авиакомпании Flydubai в 2022 году, передает Breaking Aviation News & Videos.

    До этого Смит Маччхар в течение десяти лет работал в индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом. В среду пассажиры рейса молились во время экстренной посадки в Аравии. В среду пилотов госпитализировали.

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    1 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    В России задержали троих боевиков из банды Басаева
    В России задержали троих боевиков из банды Басаева
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В трех российских регионах задержали подозреваемых в причастности к нападениям на силовиков в Чечне в конце девяностых годов членов банды Басаева, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

    Сотрудники ФСБ совместно со СК и МВД задержали троих предполагаемых участников формирований Шамиля Басаева и Хаттаба, передает ТАСС.

    Спецоперация прошла на территории Ингушетии, Башкирии и Татарстана. Фигурантов подозревают в нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 1999 и 2000 годах в Чеченской Республике.

    «При содействии Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО, ФСБ России и территориальных подразделений ведомства в настоящее время в республиках Ингушетия, Башкортостан и Татарстан задержаны еще трое фигурантов», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным ФСБ, следователи собрали неопровержимую доказательную базу участия задержанных в боестолкновениях. В октябре 1999 года они атаковали военнослужащих Минобороны у станицы Червленная, а в марте 2000 года – пермский ОМОН у села Джани-Ведено.

    В результате этих нападений погибли 58 человек, еще 130 силовиков получили ранения.

    В декабре прошлого года силовики задержали троих фигурантов дела о нападении на псковских десантников.

    В мае того же года суд арестовал четверых боевиков за атаки в Дагестане и Чечне.

    В конце 2024 года следователи предъявили обвинения еще двоим участникам бандформирований Басаева и Хаттаба.

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    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    1 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Школьников наказали за порнографический коллаж с учительницей

    Суд взыскал компенсацию со школьников за порнографический коллаж с учительницей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Подмосковье обязал двух школьников выплатить компенсации учительнице за совмещение ее лица с фотографией обнаженной женщины и распространение этого изображения, говорится в судебных материалах.

    Суд в Московской области обязал двух учеников выплатить компенсации за оскорбительный фотомонтаж, передает РИА «Новости».

    В судебных материалах указано, что один из школьников сфотографировал педагога во время урока. Позже это изображение использовали для создания непристойного коллажа в Photoshop, совместив лицо женщины с порнографическим кадром.

    Картинка быстро разошлась среди одноклассников. Затем другой ученик сфотографировал экран телефона с этим изображением и выложил его в публичный городской Telegram-канал. Учительница обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку по факту публикации порнографических материалов.

    Пострадавшая также подала иски о компенсации морального вреда. Она отметила, что действия подростков вызвали у нее стресс, чувство унижения и значительные нравственные страдания. Суд встал на сторону педагога и взыскал с виновных 20 тыс. и 15 тыс. рублей. Если у школьников нет собственных средств, выплачивать компенсацию придется их родителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответственности за публикацию оскорбительных материалов с педагогами.

    Группа депутатов предложила штрафовать граждан за рассылку интимных фотографий без согласия.

    Следователи в Новосибирской области начали проверку из-за распространения личных снимков учительницы из Куйбышева.

    Комментарии (16)
    1 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды

    Захарова: Журналист Би-би-си Розенберг стал посмешищем из-за пропаганды работодателя

    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист корпорации Би-би-си Стив Розенберг стал посмешищем из-за пропагандистских штампов и установок своего работодателя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации», – сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что британские нарративы сделают посмешищем «даже самого лучшего человека». По ее словам, Розенберг выступает олицетворением того, во что превратилась современная британская пресса, и демонстрирует «суть журналистики по-британски».

    Так Захарова прокомментировала недавний вопрос Розенберга главе МИД Сергею Лаврову на полях клуба «Валдай» о том, признает ли Москва ведение «гибридной войны» против Европы. Министр в ответ указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт через поставки оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров поспорил с британским журналистом о «гибридной войне».

    В августе Захарова с юмором отреагировала на опрос Би-би-си на улицах Москвы.

    Летом журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево.

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    1 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевские власти полностью остановили движение транспорта по Южному мосту через Днепр после взрывов и пожара в районе опорной части конструкции, сообщил глава города Виталий Кличко.

    «В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту приостановлено», – сообщил Кличко, передает ТАСС.

    Градоначальник уточнил, что специалисты организации «Киевавтодормост» приступили к осмотру конструкций. По его словам, взрывы произошли рядом с опорной частью сооружения.

    Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых запечатлен пожар на одной из колонн моста. Журналисты отметили, что возгоранию предшествовало несколько взрывов.

    Южный мост связывает два берега Днепра в Киеве. Сооружение используется как для автомобильного движения, так и для поездов Сырецко-Печерской линии метро. Автомобильная часть переправы была открыта в 1990 году, а железнодорожная – двумя годами позже.

    В конце сентября взрыв произошел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работу приостанавливали.

    В начале сентября Кличко сообщал о разрушении здания Службы безопасности Украины.

    В середине июля в украинской столице после серии ночных взрывов произошли сильные пожары.

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    1 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Суд утвердил восьмилетний срок историку Эйдельман
    Суд утвердил восьмилетний срок историку Эйдельман
    @ IvanA/wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Апелляционный суд оставил без изменений приговор историку Тамаре Эйдельман (иноагент), осужденной на восемь лет за реабилитацию нацизма и фейки о российской армии.

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе восьмилетний срок лишения свободы для историка Эйдельман, передает РИА «Новости».

    «Приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы оставлен без изменений», – сообщили в пресс-службе суда.

    При этом в инстанции пояснили, что в решение были внесены лишь технические корректировки, а основное и дополнительные наказания остались прежними.

    Следствие установило, что Эйдельман публиковала на своем YouTube-канале негативные высказывания о действиях СССР во Второй мировой войне. В Telegram она также распространяла ложную информацию о российской армии в связи с киевской больницей «Охматдет». Историк заочно арестована и объявлена в международный розыск.

    В июне Мосгорсуд заочно приговорил историка к восьми годам колонии общего режима.

    В январе уголовное дело о реабилитации нацизма поступило в суд для заочного рассмотрения.

    Осенью прошлого года столичный суд заочно арестовал Эйдельман.

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Сотрудника Минобороны задержали за фиктивную приемку укреплений под Курском

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудника Министерства обороны России задержали по подозрению в фиктивной приемке оборонительных сооружений в прифронтовых регионах, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Правоохранительные органы задержали представителя Министерства обороны России по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

    Фигурант дела занимался приемкой оборонительных сооружений в Курской области и соседних прифронтовых регионах.

    «Накануне был задержан представитель Минобороны, ответственный за приемку оборонительных сооружений на территории Курского региона, а также соседних прифронтовых областей. По предварительным данным, он подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ», – отметил Хинштейн в Max.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 285 УК РФ.

    Губернатор подчеркнул, что правительство региона продолжит сотрудничать с правоохранительными органами.

    Ранее расследования, связанные со строительством оборонительных объектов, уже привели к реальным срокам для бывших руководителей области.

    В апреле 2026 года экс-губернатор Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 400 млн рублей за взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года уголовные дела бывшего губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о взятках поступили в суд.

    Свидетель по делу о хищениях назвал Дедова куратором строительства фортификационных сооружений.

    Правоохранительные органы задержали Смирнова весной прошлого года по подозрению в краже выделенных на возведение укреплений средств.

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