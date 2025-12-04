Задержаны трое фигурантов нападения на псковских десантников

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве задержаны трое фигурантов дела о нападении на шестую роту псковских десантников в Шатойском районе Чеченской Республики в 2000 году, передает ТАСС.

Среди задержанных – двое граждан России, Рустам Мурзагишиев и Илхом Шукуров, а также гражданин Украины Чингиз Савченко, ранее служивший в ВСУ и задержанный за противодействие спецоперации. Их причастность к банде Басаева и Хаттаба подтверждена собранной доказательной базой.

Задержания прошли 2 декабря 2025 года в разных регионах: Мурзагишиева нашли в Карачаево-Черкесской Республике, Шукурова – в Татарстане, Савченко – в Смоленской области. По информации СК России, всем троим уже предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что личности подозреваемых были установлены благодаря расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет. Следствие также подтвердило принадлежность задержанных к группе, которая в феврале 2000 года у села Улус-Керт напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии. В бою тогда погибли 84 российских солдата и офицера.

По словам представителя СК Светланы Петренко, с момента трагедии к ответственности уже привлекли 35 участников нападения, семь человек объявлены в розыск, в отношении двух преследование прекращено после их ликвидации при вооружённом сопротивлении. Против трех участников дела сейчас рассматриваются в судах, еще с пятью продолжаются следственные действия.

Силовые структуры подчеркивают, что работу по установлению всех причастных продолжают, руководствуясь принципом неотвратимости наказания. Следствие идет в тесном взаимодействии СК, ФСБ и МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в суд передали дело члена банды Басаева о нападении на военных в 1999 году. Один из членов банды Басаева и Хаттаба получил девять лет колонии. Другой участник банды Басаева и Хаттаба приговорен к 20 годам колонии.