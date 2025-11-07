В суд передали дело члена банды Басаева о нападении на военных в 1999 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Материалы по обвинению Япова зарегистрировали, теперь они находятся в ведении суда, сообщил представитель инстанции, передает ТАСС.

Следствие считает, что Япов вступил в банду Басаева и Хаттаба в июле 1999 года. Четвертого октября 1999 года группа боевиков, включая Япова и еще около 400 человек, устроила засаду на военнослужащих войсковой части 34605 в станице Червленной Шелковского района. Боевики использовали автоматы Калашникова, гранатометы и взрывные устройства.

В результате нападения погибли 15 российских военных, еще 28 получили ранения различной степени тяжести. В декабре 2010 года Япов был задержан по подозрению в еще одном вооруженном нападении в составе банды Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году.

Япов был осужден Верховным судом Чеченской Республики на 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В декабре 2024 года он освободился из колонии.

В конце октября Южный окружной военный суд вынес приговор Исламу Бациеву, который признан виновным в участии в нападении на шестую роту псковских десантников в Шатойском районе Чечни в 2000 году.

До этого суд также выносил приговор двоим участникам трагического боя шестой роты в Чечне, произошедшего в феврале 2000 года.