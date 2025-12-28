  • Новость часаВС России освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области
    Россия перешла к новому этапу борьбы с коррупцией
    Названа причина разногласий между Мерцем и Макроном
    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени
    Умерла актриса Брижит Бардо
    В Британии объяснили пропуск Стармером совещания с Зеленским
    Лавров дал совет правительству Японии
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Для государства коррупция – опасный конкурент

    Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    35 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    28 декабря 2025, 13:10 • Новости дня

    В Красноярске из филармонии эвакуировали 600 человек из-за задымления

    МЧС: В Красноярске из филармонии эвакуировали 600 человек из-за задымления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания Красноярской краевой филармонии были эвакуированы порядка 600 человек, включая 300 детей, сообщило главное управление МЧС по региону.

    «Всего из здания эвакуировано 600 человек, из них 300 детей», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Из камерного зала пришлось вывести 70 посетителей, среди которых 25 детей.

    Причиной эвакуации стало сильное задымление, возникшее на первом этаже здания. По предварительным данным специалистов, инцидент произошел из-за короткого замыкания кабеля, при этом возгорания не произошло.

    Для устранения последствий на место прибыли 27 единиц техники и 89 сотрудников экстренных служб. В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал. Сейчас техника и персонал возвращаются в расположение.

    В ноябре в центре Москвы из-за пожара эвакуировали 400 человек из гостиницы Radisson.

    В декабре в Суздале эвакуировали 210 человек из-за пожара в аквапарке.

    27 декабря 2025, 13:38 • Новости дня
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    Комментарии (44)
    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    Комментарии (3)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники

    Мясников предупредил россиян о рисках отказа от статинов в новогодние праздники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный врач Александр Мясников предостерег россиян от прекращения приема статинов в новогодние дни, подчеркнув угрозу инсульта или инфаркта.

    Доктор Александр Мясников выступил с резкой критикой россиян, которые прекращают прием статинов, опасаясь их совместимости с алкоголем, сообщает «Россия 1». В программе «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и подчеркнул, что многие из них следуют советам блогеров или некомпетентных врачей, что приводит к тяжелым последствиям.

    Врач отметил, что особенно опасны отказы от статинов в праздничные дни, когда уровень стресса и употребление алкоголя могут возрастать. Он напомнил, что резкое прекращение приема этих препаратов может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

    Статины применяются для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инсультов и атеросклероза. Мясников призвал не поддаваться сомнительной информации и строго соблюдать врачебные назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мясников предупредил о серьезных рисках для здоровья при бесконтрольном приеме аспирина и назвал его самым опасным лекарством.

    Также доктор заявил, что вопрос о суточной норме воды преувеличен и отметил, что веками люди ориентировались на чувство жажды и этого было достаточно.

    Комментарии (8)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    27 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Подросток зарезал сверстника у школы в Туве

    В Туве подросток убил сверстника в школьном дворе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кызыл-Мажалык в Туве 17-летний студент техникума смертельно ранил сверстника ножом на территории школы, сообщили в СУ СК региона.

    На территории школы в селе Кызыл-Мажалык Тувы подросток был убит сверстником, сообщает СУ СК по Туве.

    Трагедия произошла после конфликта между несовершеннолетними. Как уточнили в следственном управлении, подозреваемым оказался 17-летний студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума.

    В ведомстве отметили: «По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте».

    Тело погибшего нашли на территории школы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово 15-летний школьник напал с ножом на учеников и педагогов, в результате один ребенок погиб.

    За день до трагедии в Петербурге девятиклассник атаковал учительницу, нанеся ей тяжелые раны. А в ноябре в Московской области в школе подросток угрожал однокласснику ножом и нанес несколько ударов.

    Комментарии (13)
    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 15:03 • Новости дня
    Спасатели раскрыли детали ЧП с затонувшей машиной в Якутии
    Спасатели раскрыли детали ЧП с затонувшей машиной в Якутии
    @ susksakha

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Службы спасения Якутии рассказали об обстоятельствах инцидента с затоплением автомобиля в Якутске и раскрыли подробности проведения спасательной операции.

    Обстоятельства происшествия с затонувшей машиной под Якутском раскрыли сотрудники Службы спасения региона. Сообщение о том, что автомобиль ушел под лед в районе Даркылаха, поступило рано утром 27 декабря. Один из пострадавших сам смог выбраться из полыньи и вызвать помощь, после чего к месту трагедии оперативно прибыли две смены спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС Якутии.

    На месте ЧП специалисты обнаружили четверых пассажиров на крыше утонувшей машины и на льдине. Спасатели, используя лестницу и специальное снаряжение, вытащили всех людей из ледяной воды. Сразу после спасения пострадавших начали отогревать и передали их бригаде скорой помощи.

    Позже на берегу нашли тело еще одного пассажира – пожилого мужчины, который смог выбраться на сушу, но погиб от переохлаждения при температуре минус 47 градусов. Водолазы приступили к извлечению машины и обнаружили в салоне тело ребенка. Один из спасателей рассказал, что течение было настолько сильным, что приходилось придерживать маску на лице, и только после пятнадцати минут работы удалось зацепить авто для буксировки.

    Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух человек – 11-летней девочки и мужчины.

    По версии спасателей, водитель смог заблудиться в темноте и тумане, и именно поэтому машина оказалась в неположенном месте. По данным Минздрава Якутии, пятеро пострадавших находятся в больнице с обморожениями, четверо из них – в тяжелом состоянии.

    Ранее на реке Лена в Якутии автомобиль с людьми провалился под лед, в результате чего погибли ребенок и пожилой мужчина.

    Утром в субботу спасатели Якутии вытащили машину с телом ребенка, провалившуюся под лед на реке Лена, в салоне которой находились восемь человек.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    Комментарии (9)
    27 декабря 2025, 15:23 • Новости дня
    Воспитанник футбольного ЦСКА Адамс получил огнестрельное ранение в Подмосковье

    Baza: Воспитанник ЦСКА футболист Адамс попал в больницу после ранения в Звенигороде

    Воспитанник футбольного ЦСКА Адамс получил огнестрельное ранение в Подмосковье
    @ lionel__adams

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звенигороде в Московской области был госпитализирован воспитанник футбольного ЦСКА Лионель Адамс после конфликта с применением огнестрельного оружия, пишут СМИ.

    Воспитанник московского ЦСКА Лионель Адамс был госпитализирован с огнестрельным ранением после драки в подмосковном Звенигороде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Sport Baza. Инцидент произошел в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где Адамс отдыхал с друзьями. По данным источника, к их компании подошло около десяти человек, и между сторонами вспыхнул конфликт на почве национальности футболиста.

    Во время конфликта один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса. Затем остальные участники группы стали наносить ему удары. В результате нападения у спортсмена диагностированы рваные раны губ и огнестрельное ранение, после чего он был госпитализирован. Обстоятельства нападения выясняются, идет расследование.

    Лионелю Адамсу 31 год. Он  является воспитанником московского клуба ЦСКА и ранее играл за российские команды «Енисей», «Волга» и «КАМАЗ». На его счету четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года он заключил контракт с футбольным клубом «Алга» из Бишкека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иностранного любителя футбола решили депортировать после задержания на матче между «Спартаком» и ЦСКА в Москве по обвинению в хулиганстве.

    До этого матч юниоров ЦСКА и «Родины» завершился массовой дракой в столице, были удалены три игрока и тренер.

    Комментарии (2)
    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    «Сбер»: Россияне в 2025 году тратили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц

    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирский самолет Ту-214, оснащенный современными отечественными системами, получил официальное одобрение изменений типовой конструкции после проведенной сертификации.

    Ту-214 с новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием и современными системами безопасности получил свидетельство об Одобрении главного изменения конструкции, сообщает Минтранс.

    Документ вручил директору КАЗ имени Горбунова Зуфару Миргалимову руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров на торжественной церемонии. На событии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин и представители производителей систем.

    Алиханов заявил: «Фактически коллеги разработали новый передовой комплекс БРЭО. Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов. Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом».

    Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что одобрение открывает путь серийному выпуску для отечественных авиакомпаний; ожидается, что к концу 2027 года выпуск Ту-214 увеличится до 20 машин в год. Он также выразил уверенность в дальнейшем совершенствовании самолета.

    После обновления и замены комплектующих летающая лаборатория Ту-214 впервые поднялась в воздух в ноябре 2024 года, после чего прошла программу доводочных полетов и сертификационных испытаний. В феврале 2025 года программа испытаний была успешно завершена. Затем была проведена значительная работа по оформлению сертификационной документации.

    Дмитрий Ядров отметил, что результат стал возможен благодаря планомерной работе всего авиационного и сертификационного комплекса России, подчеркнув: отечественный Ту-214 теперь готов к регулярным безопасным перевозкам.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что это первый импортозамещенный гражданский самолет, получивший одобрение отечественных авиационных властей, и впереди большая работа по другим проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8.

    Министр Алиханов в ходе церемонии вручения вертолетов сообщил, что программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы. А всего на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

    В России намерены увеличить ежегодный выпуск самолетов Ту-214 до 20 к 2027-2028 годам, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    А Вадим Бадеха накануне заявил, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    Комментарии (2)
    28 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

    Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.

    Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».

    Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

    В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Алиханов рассказал о будущих продажах Ту-214

    Алиханов сообщил о первых договоренностях по продажам Ту-214

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности Антон Алиханов сообщил о достижении ряда договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и росте отечественных авиационных технологий.

    Переговоры о продаже самолетов Ту-214 с разными покупателями уже дали первые договоренности, передает ТАСС. Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил надежду, что соглашения превратятся в реальные контракты в первом квартале 2026 года. Он уточнил: «На Ту-214 есть ряд, скажем так, договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату – пока целимся в первый квартал следующего года».

    График производства новых Ту-214 уже установлен: к 2026 году планируется выпуск восьми самолетов, к 2027 году – 12, а с 2028 года производители должны выйти на объемы 20 воздушных судов ежегодно. Алиханов подчеркнул, что к концу 2027 года заводы достигнут нужного темпа: «Та работа, которую сейчас проводят, нас уверяет в том, что в 20 штук мы точно сможем прийти – 20 единиц ежегодно».

    Глава Минпромторга добавил, что Россия полностью импортозаместила 17 систем авиалайнера, в том числе метеолокатор и систему предупреждения столкновений в воздухе, ранее выпускавшиеся только компанией Honeywell.

    Теперь аналогичное оборудование производится в Петербурге и выведено на мировой уровень. Министр отметил, что приоритетом остается оснащение отечественных самолетов, но технологии также будут предлагаться на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Казани обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску. Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году.

    Также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8. Программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы, а на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Названы сроки начала серийного выпуска Ту-214

    Алиханов: Серийный выпуск Ту-214 планируется начать поэтапно после завершения доработок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Алиханов отметил, что предприятие успешно прошло этап масштабной модернизации и обновило производственные мощности с поддержкой ведомства, передает ТАСС.

    «Получение этого свидетельства открывает путь к полномасштабному серийному производству самолетов Ту-214. При поддержке нашего ведомства предприятие прошло этап масштабной модернизации и техперевооружения», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что на заводе уже введен в эксплуатацию центр механической обработки, построен корпус агрегатной сборки фюзеляжа, завершается техническое перевооружение всех направлений производства, а также завершается строительство трех логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих.

    Благодаря этим мероприятиям предприятие сможет значительно увеличить выпуск Ту-214, а поэтапное начало серийного производства ожидается сразу после завершения всех доработок к 2026 году.

    Напомним, обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Боец ВС РФ изобразил ЗРК С-300В на обломке самолета ВСУ

    Командир дивизиона ВС РФ нарисовал свой ЗРК на фрагменте сбитого самолета ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВС России с позывным Север создал рисунок комплекса С-300В на части сбитого украинского воздушного судна.

    На обломке сбитого украинского самолета командир дивизиона ЗРК С-300В с позывным Север из ВС РФ изобразил комплекс, на котором ежедневно несет службу, сообщает телеканал «Россия 24». Военный не прекращает заниматься творчеством даже в зоне спецоперации, и подчеркивает, что вскоре на рисунке появится эмблема его бригады.

    «Это пока первый образец. Мы только начинаем развиваться в этом», – рассказал Север в интервью телеканалу. Боец отметил, что рисунок выполнен вручную ручкой, а в дальнейшем его планируют украсить гравировкой и красками, после чего покрыть лаком.

    Инициатива стала необычным способом поддержать моральный дух подразделения и сохранить память о службе. По словам Севера, такие творческие проекты – только начало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стрелок-зенитчик с позывным Смелый сообщил о трудностях поражения маневрирующих самолетов по сравнению с БПЛА.

    А гранатометчик с позывным Даня рассказал, что военнослужащие группировки Восток не дали боевикам ВСУ установить минные растяжки под населенным пунктом Червоное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

