МЧС: В Красноярске из филармонии эвакуировали 600 человек из-за задымления

Tекст: Валерия Городецкая

«Всего из здания эвакуировано 600 человек, из них 300 детей», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Из камерного зала пришлось вывести 70 посетителей, среди которых 25 детей.

Причиной эвакуации стало сильное задымление, возникшее на первом этаже здания. По предварительным данным специалистов, инцидент произошел из-за короткого замыкания кабеля, при этом возгорания не произошло.

Для устранения последствий на место прибыли 27 единиц техники и 89 сотрудников экстренных служб. В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал. Сейчас техника и персонал возвращаются в расположение.

В ноябре в центре Москвы из-за пожара эвакуировали 400 человек из гостиницы Radisson.

В декабре в Суздале эвакуировали 210 человек из-за пожара в аквапарке.