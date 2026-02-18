Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии

Tекст: Дарья Григоренко

К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого исследовательской компанией AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab в пяти странах: Греции, Франции, Швеции, Британии и Румынии, передает Politico.

Исследование проводилось с 25 ноября по 16 декабря и выявило устойчивое недовольство тем, как на практике работает демократия. Так, 76% греков выразили неудовлетворённость функционированием демократии, во Франции этот показатель составил 68%, в Румынии – 66%, в Британии – 42%, а в Швеции – 32%. При этом в целом граждане не отвергают демократию как идею.

22 процента опрошенных заявили, что в определённых случаях предпочли бы диктатуру, а 26% согласились с утверждением, что не возражали бы против ограничения демократических прав, если бы страной управлял эффективный лидер, не подотчётный гражданам. Тем не менее, большинство – 69% – отвергли возможность авторитарного правления.

«Традиционные границы между странами Европы стираются, а политическая картина становится сложнее», – заявил профессор политологии Манчестерского университета Димитрис Пападимитриу. По его словам, даже страны с быстрым экономическим ростом, такие как Румыния, не демонстрируют большего доверия к либеральной демократии, а в более богатых государствах, например Швеции, институты подвергаются давлению и доверие граждан к ним снижается.

В исследовании также отмечается, что уровень доверия к институтам Евросоюза оказался выше, чем к СМИ и политическим партиям – 43% против 27% и 24% соответственно. Около трети опрошенных не считают, что рост популярности крайне правых движений представляет опасность для демократии. Среди греков наибольшее число – 55% – не ощущают связи с партией, за которую голосовали на последних выборах.

Ранее The New York Times сообщила, что европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.