Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
Экс-глава госбезопасности Грузии и генпрокурор курировали русскоязычные мошеннические кол-центры
Находящийся под стражей бывший глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили и разыскиваемый экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе вместе с группой других злоумышленников курировали работу мошеннических кол-центров, в том числе на русском языке, получая от этого финансовую выгоду, заявил прокурор ГП Михаил Садрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, Лилуашвили, Парцхаладзе и приближенные к ним курировали часть кол-центров, а другие лица – остальные подобные организации, при этом финансируя оппозиционные СМИ.
Кол-центры функционировали в Тбилиси на русском, английском и немецком языках.
Операторы предлагали инвестировать средства в поддельные торговые платформы, кол-центры заработали на этом 9,5 млн долларов в криптовалюте, обманув свыше 200 иностранных граждан, сообщил Михаил Садрадзе.
Среди задержанных по этому делу – известная журналистка Элисо Киладзе.
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.