МИД отказался комментировать переговоры в Женеве

Захарова: Информацию о переговорах в Женеве даст делегация России

Tекст: Вера Басилая

Детали прошедших переговоров в Женеве по украинскому урегулированию будут обнародованы представителями российской делегации, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что МИД не будет комментировать итоги обсуждений до появления официальных сообщений от уполномоченных лиц.

«Эта информация будет предоставлена, конечно, по линии уполномоченных на то представителей нашей страны в делегации, как это всегда и было», – заявила Захарова. Она также добавила, что позже МИД может вернуться к освещению темы после поступления новостей от российских участников переговоров.

Владимир Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время. Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми и деловыми.

Российская делегация завершила переговоры с представителями США и Украины по вопросам урегулирования ситуации на Украине и вернулась в свой отель в Женеве.

Источник сообщил, что переговоры России, США и Украины в Женеве в среду не возобновятся.