Залужный признал практически невозможным выход Украины из затяжного конфликта

Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

Tекст: Анастасия Куликова

«Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

«Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

«Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.