Прошедший январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Tекст: Мария Иванова

Минувший январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Гренландии, сообщает ТАСС.

В городе Нуук, административном центре острова, в самый теплый день января температура достигла 11,3 градуса, что является рекордом для этого времени года. Среднемесячная температура в Нууке составила плюс 0,1 градуса, что на 7,8 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов и на 1,4 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1917 году.

Рекордные показатели были зафиксированы по всей западной части Гренландии. В ряде населенных пунктов столбики термометров поднялись до плюсовых значений, что является исключением для января. На протяжении более 2 тыс. километров, от южной оконечности до западного побережья, в нескольких населенных пунктах наблюдалась аномально теплая погода.

Как отметил научный сотрудник Национального центра климатических исследований института Мартин Олесен, столь необычная температура может быть связана с последствиями глобального потепления. В западной части Гренландии, особенно в районе Нуука, проживает большинство из 56,5 тыс. жителей острова.

