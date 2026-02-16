Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю
Прошедший январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Температура в столице Гренландии Нууке в январе поднялась до 11,3 градуса, что сделало прошедший месяц самым теплым за всю историю наблюдений.
Минувший январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Гренландии, сообщает ТАСС.
В городе Нуук, административном центре острова, в самый теплый день января температура достигла 11,3 градуса, что является рекордом для этого времени года. Среднемесячная температура в Нууке составила плюс 0,1 градуса, что на 7,8 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов и на 1,4 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1917 году.
Рекордные показатели были зафиксированы по всей западной части Гренландии. В ряде населенных пунктов столбики термометров поднялись до плюсовых значений, что является исключением для января. На протяжении более 2 тыс. километров, от южной оконечности до западного побережья, в нескольких населенных пунктах наблюдалась аномально теплая погода.
Как отметил научный сотрудник Национального центра климатических исследований института Мартин Олесен, столь необычная температура может быть связана с последствиями глобального потепления. В западной части Гренландии, особенно в районе Нуука, проживает большинство из 56,5 тыс. жителей острова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха на поверхности Земли в 2025 году составила 14,97 градуса Цельсия и заняла третье место в истории наблюдений.
Среднемесячная температура в сентябре 2025 года на всей территории России оказалась на два градуса выше климатической нормы.
Прошлый август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года.