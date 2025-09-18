Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Прошедший август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года
Прошедший август побил рекорд засухи с 2012 года в Европе
В августе 2025 года засуха охватила 53% почв Европы и Средиземноморья, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений с 2012 года.
Август 2025 года оказался самым засушливым месяцем в Европе и на Средиземноморском побережье с момента начала наблюдений, передает ТАСС.
По данным AFP, засухой было охвачено 53% почв региона, что на 23 процентных пункта больше среднего значения за август 2012–2024 годов. Европейская служба Copernicus отмечает, что мониторинг включает анализ осадков, влажности почв и состояния растительности.
В течение всего 2025 года каждый месяц фиксировались аномально высокие показатели засухи. В августе был установлен новый рекорд, значительно превысивший показатели августа 2024 года, когда от засухи страдали 36% почв, а предыдущий максимум – 52% – зафиксировали в мае 2025 года.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Восточной Европе и странах Балканского полуострова. В Болгарии, Сербии и Северной Македонии засуха затронула более 90% земель. В Португалии засуха распространилась на 70% территории, хотя в июле этот показатель составлял всего 5%. Во Франции две трети страны испытывали дефицит влаги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, июль 2025 года занял третье место по теплу за всю историю метеонаблюдений.
Экстремальная жара летом 2025 года привела к гибели более 24 тыс. человек в Европе.
Между тем эксперты Всемирной метеорологической организации отметили восстановление озонового слоя.