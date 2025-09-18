Прошедший август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года

Прошедший август побил рекорд засухи с 2012 года в Европе

Tекст: Мария Иванова

Август 2025 года оказался самым засушливым месяцем в Европе и на Средиземноморском побережье с момента начала наблюдений, передает ТАСС.

По данным AFP, засухой было охвачено 53% почв региона, что на 23 процентных пункта больше среднего значения за август 2012–2024 годов. Европейская служба Copernicus отмечает, что мониторинг включает анализ осадков, влажности почв и состояния растительности.

В течение всего 2025 года каждый месяц фиксировались аномально высокие показатели засухи. В августе был установлен новый рекорд, значительно превысивший показатели августа 2024 года, когда от засухи страдали 36% почв, а предыдущий максимум – 52% – зафиксировали в мае 2025 года.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Восточной Европе и странах Балканского полуострова. В Болгарии, Сербии и Северной Македонии засуха затронула более 90% земель. В Португалии засуха распространилась на 70% территории, хотя в июле этот показатель составлял всего 5%. Во Франции две трети страны испытывали дефицит влаги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, июль 2025 года занял третье место по теплу за всю историю метеонаблюдений.

Экстремальная жара летом 2025 года привела к гибели более 24 тыс. человек в Европе.

Между тем эксперты Всемирной метеорологической организации отметили восстановление озонового слоя.