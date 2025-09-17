Ученые ВМО заявили о восстановлении озонового слоя

Tекст: Ирма Каплан

Новое многообещающее исследование показало, что защитный экран планеты, расположенный примерно в 32 км над поверхностью планеты, возможно, восстанавливается, глубина озоновой дыры в 2024 году была ниже средней, а максимальный дефицит озона составил 46,1 млн тонн 29 сентября, пишет Daily Mail.

Более того, озоновая дыра, появляющаяся над Антарктидой каждую весну, значительно меньше среднего показателя за 1990–2020 годы.

«Озоновый слой восстанавливается. Это достижение напоминает нам о том, что прогресс возможен, когда страны прислушиваются к прдостережениям науки», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Если прогресс сохранится в таком же темпе, озоновый слой вскоре может восстановиться до значений 1980 года (до появления озоновой дыры).

Эксперты прогнозируют, что полное восстановление может произойти примерно к 2066 году в Антарктиде, к 2045 году в Арктике и к 2040 году во всем остальном мире.

Озоновый слой – это естественный солнцезащитный экран Земли, который защищает людей, растения и животных, отфильтровывая вредное ультрафиолетовое излучение. Без него значительно возрос бы риск развития рака кожи, катаракты и повреждения экосистем из-за чрезмерного воздействия ультрафиолета.

Еще в 1970-х годах ученые впервые выразили обеспокоенность воздействием искусственных химических веществ, известных как хлорфторуглероды (ХФУ), на озоновый слой.

В частности, ХФУ использовались в различных продуктах, включая холодильное оборудование, кондиционеры, огнезащитную пену и даже лак для волос.

В 1987 году было подписано международное соглашение под названием Монреальский протокол, которое привело к поэтапному отказу от более чем 99% этих озоноразрушающих веществ.

Но было уже слишком поздно – в озоновом слое над Антарктидой образовалась огромная дыра. Помимо ХФУ, озоновая дыра остается открытой и из-за глобального потепления.

«Побочным эффектом глобального потепления является небольшое понижение температуры озонового слоя. Это означает, что над Антарктидой может образоваться больше стратосферных облаков, что приведет к задержке восстановления озоновой дыры над Антарктидой», – пояснила Британская антарктическая служба.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время геомагнитных бурь в течение суток может разрушиться до четверти озонового слоя Земли, заявили физики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории.