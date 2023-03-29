Российские ученые доказали, что магнитные бури уничтожают озоновый слой

Российские ученые выяснили, что магнитные бури уничтожают до четверти озонового слоя Земли

Во время геомагнитных бурь в течение суток может разрушиться до четверти озонового слоя Земли, заявили физики Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории.

Разрушение озонового слоя Земли в основном связано с «высыпаниями» обладающих высокой энергией протонов, электронов и альфа-частиц, проникающих в атмосферу Земли из магнитосферы – плазменной оболочки планеты. Образовавшиеся при этом свободные радикалы уничтожают озон, передает РИА «Новости».

Как отметила руководитель секции «Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу» лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова, концентрация таких радикалов во время геомагнитных возмущений увеличивается.

«Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25% на высоте около 75 километров», – рассказала она.

Новые данные о количестве частиц в атмосфере ученым удалось получить благодаря аэростатным измерениям рентгеновского излучения. Наблюдения осуществлялись над Апатитами в Мурманской области, а для оценки разрушения была применена специальная математическая модель, учитывающая разнообразные процессы, происходящие в атмосфере.

Ученым СПбГУ удалось создать модель, позволяющую рассчитать температуру и концентрации нейтральных газов, свободных электронов и ионов, участвующих более чем в 300 различных реакциях.

Данные, которые получили ученые, могут быть использованы для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли, а также для анализа распространения радиоволн.