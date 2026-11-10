У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Tекст: Денис Тельманов

Эпицентр подземных толчков находился в 72 км к юго-востоку от города Эскуинтла, очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали в районе островов Фиджи.

В сентябре сильные подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в Китае вблизи границы с Непалом.

Летом подземные толчки магнитудой 4,0 зарегистрировали в десяти километрах от венесуэльского города Ла-Гуайра.