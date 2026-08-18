Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Венесуэлы

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов венесуэльского города Ла-Гуайра

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Венесуэлы, передает РИА «Новости».

По данным геологической службы страны, эпицентр находился в десяти километрах к северо-западу от города Ла-Гуайра. Очаг сейсмического события залегал на глубине десяти километров.

Толчки были зафиксированы во вторник в 3.07 по местному времени (10.07 мск). Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры в настоящее время не поступала.

Город Ла-Гуайра ранее серьезно пострадал от мощных землетрясений. Так, 24 июня Венесуэлу потрясли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После этого власти объявили чрезвычайное положение и признали населенный пункт зоной бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля число жертв разрушительных июньских землетрясений в Венесуэле достигло 4561 человека.

В конце июня сейсмологи зафиксировали в штате Ла-Гуайра новые подземные толчки магнитудой 4,2.

Из-за мощного удара стихии власти страны объявляли чрезвычайное положение.