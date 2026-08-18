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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у побережья Венесуэлы
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов венесуэльского города Ла-Гуайра
Подземные толчки магнитудой 4,0 зарегистрированы в десяти километрах от города Ла-Гуайра, ранее пострадавшего от мощных сейсмических событий.
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Венесуэлы, передает РИА «Новости».
По данным геологической службы страны, эпицентр находился в десяти километрах к северо-западу от города Ла-Гуайра. Очаг сейсмического события залегал на глубине десяти километров.
Толчки были зафиксированы во вторник в 3.07 по местному времени (10.07 мск). Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры в настоящее время не поступала.
Город Ла-Гуайра ранее серьезно пострадал от мощных землетрясений. Так, 24 июня Венесуэлу потрясли подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После этого власти объявили чрезвычайное положение и признали населенный пункт зоной бедствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля число жертв разрушительных июньских землетрясений в Венесуэле достигло 4561 человека.
В конце июня сейсмологи зафиксировали в штате Ла-Гуайра новые подземные толчки магнитудой 4,2.
Из-за мощного удара стихии власти страны объявляли чрезвычайное положение.