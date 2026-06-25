В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение

Tекст: Катерина Туманова

Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране и сообщила об оползнях в шести штатах после землетрясения, передает портал Infobae.

«Государственные службы продолжают работу и развертывание по всей стране. В ближайшие несколько дней на этой неделе занятий в стране не будет. Мы активировали всю государственную и частную сеть здравоохранения, особенно в наиболее пострадавших районах», – заявила она в официальном сообщении.

Она также сообщила, что Венесуэла зафиксировала 20 афтершоков после основных землетрясений, и призвала население к сотрудничеству.

«Мы хотим попросить населения о максимальном сотрудничестве. Дома, получившие значительные структурные повреждения, должны быть эвакуированы», – сказала она.

Родригес подчеркнула, что произошло серьезное событие, и некоторые штаты особенно пострадали.

«В столице произошли обрушения зданий в различных районах; Миранда и Ла-Гуайра также сильно пострадали. Инциденты произошли в Арагуа, Карабобо и Фальконе», – добавила она.

Власти пока не предоставили данные о количестве погибших и пострадавших по всей стране, но местные чиновники и очевидцы сообщали о обрушениях зданий, спасательных операциях и растущем числе раненых, передает Reuters.

«У нас обрушились здания, дома и коттеджи, и мы принимаем меры, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и гражданскую помощь. Пожарная служба и полиция приведены в боевую готовность», – заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла, в некоторых районах доходившее до 7,2 и 7,5. Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран.



