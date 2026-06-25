Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.