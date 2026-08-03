Ограничения на использование воды ввели более 100 городов и округов в Германии

Tекст: Антон Антонов

К дефициту привели малое количество осадков зимой и весной, падение уровня воды в реках и несколько волн экстремальной жары. Лидером по жесткости мер назван Мюнхен, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

В июле власти Мюнхена запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. В Ганновере запрещен полив в саду, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов. В Потсдаме больше нельзя поливать государственные дворцовые сады.

Всего постановления об ограничении потребления воды уже действуют в 109 городах и округах ФРГ. В большинстве случаев меры затронули сельское хозяйство: забор воды из рек и озер с помощью насосов запрещен. Обычно такая вода использовалась для полива полей.

Зафиксирован рекордно низкий уровень воды на трех участках Рейна в Германии, передает РИА «Новости».

«В дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне зафиксированы рекордно низкие показатели», – говорится в публикации.

По данным газеты, в полдень воскресенья уровень воды в Рурорте, районе Дуйсбурга, составил всего 149 сантиметров, что на два сантиметра ниже прежнего минимума от 17 августа 2022 года. В Дюссельдорфе уровень опустился до 21 сантиметра, также на два сантиметра ниже рекорда, а в Кельне исторический минимум был достигнут еще в субботу.

Обмеление Рейна уже ухудшает речное судоходство и, как следствие, сказывается на экономике Германии.

Европа в целом переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, сильнее всего страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели штраф до 50 тыс. евро за несанкционированный забор воды из рек на фоне аномальной жары и засухи.

Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил о необходимости масштабной перестройки немецких городов из-за жары, наносящей огромный ущерб экономике и усиливающей нехватку воды.

Специалисты Института Роберта Коха зафиксировали по состоянию на 19 июля 9,8 тыс. летальных исходов, связанных с последствиями аномальной жары в Германии, с максимальным показателем за последнее десятилетие.