Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
Одесская полиция задержала стрелявшего по сотрудникам ТЦК мужчину
В Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, открывшего огонь по сотрудникам территориального центра комплектования (военкомата), сообщает управление национальной полиции Украины в Одесской области.
«Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который стрелял в сторону сотрудников ТЦК», – приводит ТАСС текст сообщения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК и ранил четырех человек.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.