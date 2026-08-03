Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Дроны атаковали склад во Владимирской области, начался пожар
Беспилотные летательные аппараты поразили складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил глава региона Александр Авдеев.
«В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар», – указал Авдеев в Max.
Он добавил, что проведена эвакуация, на месте работают оперативные службы.
«Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности», – предупредил губернатор.
В воскресенье дрон ВСУ атаковал склад Wildberries в Самарской области.
Ранее Wildberries приостановил работу двух логистических центров в Петербурге.
Глава РВБ Татьяна Ким заявляла, что Wildberries успешно отражает большинство атак на свои склады благодаря ежедневному внедрению новых инженерных решений.