  • Новость часаСерия взрывов прогремела в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    Посол России Томихин сообщил о задержании убийц двух россиян в Таиланде
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.

    8 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    3 комментария
    31 июля 2026, 21:04 • Новости дня

    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады

    Ким заявила об успешном отражении большей части атак на склады Wildberries

    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на растущую огневую мощь террористов, Wildberries успешно отражает большинство атак на свои склады благодаря ежедневному внедрению новых инженерных решений, сообщила основатель маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким.

    Склады компании Wildberries оснащены передовыми системами безопасности, которые постоянно совершенствуются. По словам Ким, это позволяет эффективно отбивать большую часть нападений, передает ТАСС.

    «Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. <…> Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, персонал распределительного комплекса маркетплейса в Рязани покинул рабочие места из-за воздушной тревоги. Глава компании Татьяна Ким заявила о спасении части товаров после ударов дронов по логистическим центрам.

    Пострадавшие от атак беспилотников продавцы площадки получили отсрочку по кредитам на три месяца.

    31 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Герой России Головин призвал создать единый ресурс для народного ВПК

    В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

    Необходима специальная площадка для решения проблем небольших производств и волонтерских мастерских, выпускающих критически важную продукцию для передовой, заявил член Высшего совета «Единой России» Герой России Владислав Головин.

    Для выработки конкретных решений планируется собрать представителей народного военно-промышленного комплекса на одной дискуссионной платформе.

    «Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это – вклад в безопасность страны и в нашу общую Победу сейчас и в будущем», – заявил Головин.

    По его словам, сейчас небольшие цеха вносят огромный вклад в обеспечение бойцов. При этом многие производители просто не знают о существующих мерах государственной поддержки. Волонтеры готовы наращивать объемы выпускаемой продукции, но сталкиваются с серьезной нехваткой системных инструментов.

    Головин подчеркнул необходимость запуска понятного портала для получения грантов и заказов. Он абсолютно уверен, что такие предприятия станут основой для технологического суверенитета государства.

    Напомним, в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о формировании специального инвестиционного фонда. Эта важная инициатива позволяет стартапам двойного назначения переходить от создания прототипов к серийному выпуску.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла контроль над двумя населенными пунктами, сообщили в Миноброны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того на прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Новую Сечь, Могрицы, Малую Слободку в Сумской области и Юрченково в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБи контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки освободили Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 2510 военнослужащих, 13 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели группировка «Восток» освободила Коммунаровку в Днепропетровской области, а также нанесла поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за этот период составили более 2500 военнослужащих, 30 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За неделю подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадамморской пехоты и теробороны. За последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, бронемашину и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    Днем ранее российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    До этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам в порту Одессы, сообщило Минобороны.

    Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

    В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в украинской столице, производящему устойчивые к радиоэлектронной борьбе беспилотники с искусственным интеллектом, он принадлежит американской корпорации Terminal Autonomy, пишут британские СМИ.

    Это якобы первый случай за время конфликта на Украине, когда целью стал объект компании из США. Предприятие было официально зарегистрировано в штате Делавэр в 2023 году, передает Guardian.

    Уничтоженный завод выпускал ударные дроны дальнего радиуса действия. Эти аппараты оснащены системами наведения на базе искусственного интеллекта, которые берут управление на себя при подавлении радиосигнала. Представители компании и министерства обороны Украины не ответили на запросы журналистов.

    Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи прокомментировал произошедшее. «Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект, это все равно цель, и им неважно, американский он или чей-то еще», – заявил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве.

    В мае массированный удар полностью разрушил здание выпускающей разведывательные аппараты компании Skyeton.

    Комментарии (28)
    31 июля 2026, 00:28 • Новости дня
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экстремальная жара и критическое падение уровня воды в реке Дунай поставили под угрозу работу единственной атомной электростанции на территории Венгрии, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    «Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу полностью может быть остановлена АЭС «Пакш»», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ATV.

    Такое заявление Мадьяр сделал во время визита премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Ранее управляющая компания была вынуждена снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС «Пакш». В среду началось полное отключение третьего реактора из-за сильного обмеления реки в районе станции.

    Правительство Венгрии 30 июля объявило наивысший уровень погодной опасности из-за аномальных температур. Тяжелая климатическая ситуация наблюдается в Европе с середины июня, когда температура воздуха местами превысила 40 градусов. Красный уровень тревоги действовал во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае.При этом ранее Мадьяр

    допустил поиск нового международного партнера вместо «Росатома» после аудита проекта АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 09:08 • Новости дня
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    @ Sergey Lantyukhov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина под видом логиста собирал секретные сведения о российских оборонных предприятиях в семи регионах страны для украинских спецслужб, его задержали в Нижегородской области, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемому 50 лет, это российский гражданин, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным следствия, обвиняемый вступил в запрещенную террористическую организацию «Артподготовка».

    На допросе задержанный признался, что шпионил за стратегическими объектами под видом сотрудника логистической компании. Собранную информацию он отправлял украинским кураторам и лидеру группировки Вячеславу Мальцеву.

    Последний сейчас проживает во Франции и тесно сотрудничает с местными спецслужбами.
    Мальцев объявлен в международный розыск за подготовку терактов. Париж отказывается выдавать преступника Москве, несмотря на регулярные запросы.

    Против арестованного шпиона возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля участники запрещенной организации «Артподготовка» планировали подорвать поезд с продукцией военно-промышленного комплекса.

    Спустя несколько дней силовики арестовали двух россиян за передачу Киеву информации о дислокации подразделений Вооруженных сил.

    Весной сотрудники ФСБ пресекли деятельность собиравшей данные о военной инфраструктуре группы в восьми регионах страны.

    Комментарии (4)
    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


    Комментарии (19)
    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 08:30 • Новости дня
    Вован и Лексус назвали самым крупным пранк с Борисом Березовским
    Вован и Лексус назвали самым крупным пранк с Борисом Березовским
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) назвали розыгрыш миллиардера Бориса Березовского, в котором он признался в финансировании оппозиции, крупным политическим пранком.

    В ходе телефонной беседы с Вованом и Лексусом Березовский откровенно признался в оказании финансовой поддержки противникам действующей власти, передает РИА «Новости».

    «С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, «пранк» с Борисом Березовским», – рассказали Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Они добавили, что представились высокопоставленными чиновниками для выведения собеседника на чистую воду. Личный номер удалось найти через слитые базы данных.

    Березовский покинул страну в 2000 году из-за несогласия с политическим курсом. Находясь в Лондоне, он спонсировал враждебные Москве силы, включая чеченских террористов и лидеров «оранжевой революции» на Украине. Жизнь беглого олигарха оборвалась в марте 2013 года на фоне тяжелой депрессии.

    На днях российские пранкеры поделились подробностями розыгрыша бывшего президента Польши Анджея Дуды.

    В прошлом году Владимир Кузнецов и Алексей Столяров допустили возможность звонка президенту Франции Эммануэлю Макрону.

    Ранее жертвой телефонного розыгрыша стал бывший госсекретарь США Майкл Помпео.

    Комментарии (7)
    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    Комментарии (4)
    31 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

    «Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

    Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.

    Франция усилила контроль на границе с соседним государством на фоне миграционного кризиса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

    Комментарии (19)
    31 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Двое жителей Таиланда признались в убийстве брата и сестры из России

    Thairat: Пропавших в Паттайе россиян застрелили и забили насмерть

    Двое жителей Таиланда признались в убийстве брата и сестры из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Таиланда задержала подозреваемых, которые дали признательные показания в расправе над молодыми братом и сестрой из России, исчезнувшими несколько дней назад.

    Исчезнувшие в Паттайе россияне, брат и сестра Назимовы, найдены убитыми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайскую газету Thairat.

    Двое задержанных местных жителей уже дали признательные показания.

    «Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян, брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян. Юношу застрелили, а девушку забили до смерти», – отмечает издание.

    Двадцатидвухлетняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра по местному времени.

    Спустя 20 минут их мать получила от дочери СМС-сообщение с единственным словом Urgent!, после чего связь оборвалась. В среду полицейские обнаружили мотоцикл Назимовых закопанным в лесу в 200 метрах от автотрассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Таиланда полицейские обнаружили спрятанный под землей полуразобранный мотоцикл пропавших россиян.

    На следующий день правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в пособничестве главным фигурантам дела об исчезновении брата и сестры.

    В рамках масштабной поисковой операции стражи порядка дополнительно обследовали территории крокодиловых ферм на окраинах Паттайи.

    Комментарии (2)
    31 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Московский суд приговорил порноактрису Соню Мармеладову к трем годам условно
    Московский суд приговорил порноактрису Соню Мармеладову к трем годам условно
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Создательница порнографических материалов Софья Вершинина получила условный срок и лишилась 4,8 млн рублей, заработанных на продаже нелегального контента.

    Мещанский районный суд столицы признал виновной создательницу откровенных видеоматериалов, передает РИА «Новости». Девушка обвинялась в незаконном обороте порнографии.

    «Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – огласила решение судья.

    Дополнительно инстанция запретила осужденной управлять сайтами на протяжении трех лет. В доход государства изъяты принадлежащий актрисе iPhone 16 Pro Max и 4,8 млн рублей. По данным следствия, эти средства были заработаны на продаже нелегальных роликов.

    Ранее сообщалось что звезде ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной грозит реальное заключение за изготовление и распространение порнографических роликов в составе организованной группы.

    В середине июня силовики провели обыск в квартире Шурыгиной по делу о незаконном обороте порнографии.

    В начале июля Троицкий районный суд Москвы перевел обвиняемую в следственный изолятор из-за нарушения условий домашнего ареста.

    Комментарии (14)
    31 июля 2026, 03:35 • Новости дня
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    @ Reduan Dris/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с наплывом мигрантов на испанскую Сеуту напомнила нашествие варваров на Рим в 410 году н.э. главе РФПИ и спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллу Дмитриеву.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город на севере Африки из Марокко вплавь и пешком.

    «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в социальной сети Х.

    Дмитриев добавил к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    До этого Дмитриев написал о том, что ЕС/Великобритания пожинают плоды  катастрофической политики миграции.

    «Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ

    Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.

    «Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

    «По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

    «Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

    На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».

    Комментарии (3)
    Главное
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за упавшего объекта
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Блогер Лерчек получила пять лет условно за валютные махинации
    В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина начала экспортировать терроризм в самые неожиданные места

    Россия – не единственная цель террора со стороны Украины, он принял поистине международное измерение. Украинские боевики действуют даже там, где своих террористов хватает. Однако Киев все отрицает, включая случаи, когда его поймали за руку, как это произошло в Ираке. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • По Польше попало ракетой. Что странного?

      Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь садовода и огородника на август 2026 года: что сажать и убирать по лунному календарю

      В августе дачники продолжают собирать урожай, повторно сеют зелень и скороспелые овощи, ухаживают за плодовыми деревьями, готовят грядки к осени и начинают закладывать урожай на хранение. Спланировать работы можно по состоянию растений, погоде и, при желании, по фазам Луны. Рассказываем, что делать в саду и огороде в августе 2026 года по лунному календарю, какие дни считают благоприятными для посева и ухода за растениями, а когда серьезные работы лучше отложить.

    • График выплаты пенсий в августе 2026 года: когда придут деньги и кому перечислят досрочно

      В августе 2026 года пенсии будут выплачиваться за текущий месяц по установленным региональным графикам. Дата поступления зависит от способа доставки – через банк или почту, а также от региона проживания пенсионера. Если день выплаты приходится на выходной, порядок переноса нужно проверять по графику своего региона: в ряде случаев деньги перечисляют заранее. Рассказываем, как узнать дату выплаты пенсии за август 2026 года, кому в этом месяце пересчитают пенсию и что делать, если деньги не пришли в ожидаемый день.

    • Магнитные бури в августе 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

      В августе 2026 года геомагнитная обстановка, по предварительным прогнозам, ожидается преимущественно спокойной, однако отдельные периоды повышенной активности возможны из-за солнечных вспышек, корональных выбросов массы и потоков солнечного ветра. Точный прогноз магнитных бурь обычно уточняется ближе к датам, поэтому календарь на месяц стоит регулярно проверять. Рассказываем, когда в августе могут быть магнитные бури, как читать Kp-индекс и что делать метеозависимым людям.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации