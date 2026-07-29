В Паттайе нашли закопанный мотоцикл таинственно исчезнувших россиян

В Таиланде обнаружили закопанный мотоцикл пропавших россиян – брата и сестры

Tекст: Мария Иванова

Правоохранители с помощью местных жителей нашли полуразобранный транспорт пропавших россиян, передает РИА «Новости».

«Мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие брат и сестра 17 и 22 лет, граждане России, найден закопанным в земле в полуразобранном состоянии в 200 метрах от автотрассы», – сообщили в полиции.

Накануне вечером очевидцы заметили четырех подозрительных мужчин с лопатами, уходивших от места происшествия. Свидетели обратились к властям, после чего полицейские обследовали перекопанный участок и извлекли транспортное средство из неглубокой ямы. Телеканал Thai PBS уточнил, что сейчас поисковые отряды планируют осмотреть близлежащий пруд.

Брат и сестра уехали из дома рано утром 26 июля. Спустя 20 минут девушка отправила матери короткое сообщение со словом Urgent, после чего молодые люди перестали выходить на связь. В масштабной операции участвуют тайские полицейские, местные жители и российские волонтеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Пхукете бесследно исчез 34-летний россиянин.

В марте полиция Паттайи задержала гражданина России по подозрению в убийстве соотечественницы.

В феврале на территории этого же курорта правоохранители нашли мертвым пропавшего ранее Михаила Емельянова.