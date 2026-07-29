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Адвокат объяснила, как Дуров может скрыться от международного розыска
Адвокат Пономарева объяснила, как Дуров может скрыться от международного розыска
Решение о возможной выдаче России основателя Telegram Павла Дурова, обвиненного в содействии террористической деятельности, будет зависеть от законодательства государства его фактического пребывания и наличия двусторонних дипломатических соглашений, пояснила адвокат Елена Пономарева.
«Если гражданина объявили в международный розыск – значит, в отношении него избрана мера пресечения заключение под стражу», – сказала Пономарева «Газете.Ru».
Эксперт пояснила, что далеко не все государства выдают разыскиваемых лиц. Например, Британия и Польша отказывают в экстрадиции по политическим мотивам. Кроме того, у бизнесмена продолжаются судебные разбирательства во Франции, что делает его выдачу оттуда маловероятной.
Генеральный директор юридической группы Давид Адамс добавил, что при заочном аресте российские органы смогут направлять запросы о задержании. По статье о содействии терроризму бизнесмену грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а иногда и пожизненное заключение.
Наиболее рискованными для предпринимателя станут поездки в страны СНГ и государства, связанные с Россией двусторонними договорами. При этом Франция и Объединенные Арабские Эмираты запрещают экстрадицию собственных граждан, резюмировал юрист.
Федеральная служба безопасности объявила Павла Дурова в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.
Также сообщалось, что в Париже Дуров провел более шести часов на допросе у следователей.
Французский суд обвинил бизнесмена в шести правонарушениях, там ему грозит до 10 лет тюрьмы.