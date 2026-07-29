Tекст: Алексей Дегтярёв

Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые киевскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Впоследствии жертвами атак стало множество людей, включая женщин и детей, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Обвинение предъявлено по статье «Содействие террористической деятельности», он объявлен в международный розыск.

В числе сервисов, где спецслужбы Украины в Telegram вербовали наемников и агентов, были «Дайвинчик», указали в ФСБ. Там киевский режим вовлекал российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

В конце декабря 2025 года чат-бот мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Основанием послужило то, что в нем содержится информация, относящаяся к категории детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды.

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ* экстремистским и запретил в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы с 2022 года предотвратили сотни скоординированных через Telegram терактов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на отказ администрации мессенджера от взаимодействия с властями.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признавал факт активного использования платформы украинскими спецслужбами.