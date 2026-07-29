Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
В Госдуме опровергли сообщения о разблокировке Telegram
Депутат Ющенко заявил об отсутствии планов разблокировки Telegram
В Госдуме не рассматривают вопрос о возможном возвращении мессенджера Telegram к полноценной работе в России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко опроверг информацию о возможном снятии ограничений с мессенджера Telegram, передает Lenta.ru. Парламентарий отметил, что депутаты уже ушли на каникулы, поэтому никаких дискуссий по этому поводу не ведется.
«Нет, не обсуждают разблокировку Telegram. Я не слышал такого. Госдума вчера завершила работу, официально Госдума не работает. То есть вчера было последнее заседание, комитеты не работают, поэтому официального обсуждения никакого нет», – подчеркнул Ющенко.
В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ограничение работы сервиса несоблюдением требований местного законодательства.
Депутат Госдумы Антон Немкин допустил отмену замедления платформы при условии устранения выявленных нарушений.
Напомним, ФСБ объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск за содействие террористической деятельности.