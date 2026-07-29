Представитель Пугачевой рассказала о самочувствии певицы после перелома

Представитель Пугачевой рассказала о хорошем самочувствии певицы после перелома

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула: «Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно», передает РИА «Новости».

Ранее Пугачева появилась с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Тогда артистка объяснила, что после падения сломала тазобедренную кость. По ее словам, на фоне переживаний из-за состояния здоровья у нее начались панические атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель артистки Елена Чупракова сообщила об отсутствии у нее данных о хирургических вмешательствах и завершении концертной деятельности Аллы Пугачевой.

Продюсер Евгений Бабичев допустил проведение первого после длительного перерыва выступления Аллы Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.