Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Представитель Пугачевой рассказала о самочувствии певицы после перелома
Представитель Пугачевой рассказала о хорошем самочувствии певицы после перелома
Состояние здоровья певицы Аллы Пугачевой после перелома оказалось стабильным, она пользуется тростью не из необходимости, а ради дополнительного удобства при ходьбе, сообщила ее представитель Елена Чупракова.
Она подчеркнула: «Со здоровьем все у нее хорошо. С тростью она ходит потому, что ей так просто удобнее, а так все прекрасно», передает РИА «Новости».
Ранее Пугачева появилась с тростью на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Тогда артистка объяснила, что после падения сломала тазобедренную кость. По ее словам, на фоне переживаний из-за состояния здоровья у нее начались панические атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель артистки Елена Чупракова сообщила об отсутствии у нее данных о хирургических вмешательствах и завершении концертной деятельности Аллы Пугачевой.
Продюсер Евгений Бабичев допустил проведение первого после длительного перерыва выступления Аллы Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.