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Власти Нью-Йорка сообщили о шестой жертве легионеллеза
В Нью-Йорке число жертв вспышки легионеллеза достигло шести человек
Жертвой вспышки легионеллеза в Нью-Йорке стал шестой человек, однако новые случаи заражения не фиксируются уже более десяти дней.
Шестой человек скончался в результате вспышки «болезни легионеров» в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». Глава городского департамента здравоохранения доктор Алистер Мартин подтвердил эту информацию.
«Мы с глубокой печалью сообщаем, что шестой человек скончался в связи со вспышкой легионеллеза», – написал Мартин в социальной сети Х (бывший Twitter). По данным ведомства, всего выявлено 90 случаев заболевания. Из них 65 пациентов уже выписаны, а шестеро продолжают лечение в стационаре.
Легионеллез вызывает бактерия Legionella pneumophila, обитающая в водоемах и почве. Инфекция становится опасной при попадании в искусственные водные системы и не передается от человека к человеку. Впервые болезнь диагностировали в США в 1976 году в Филадельфии. Бактерия поражает дыхательные пути, вызывая симптомы гриппа и воспаление легких.
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