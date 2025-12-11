Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым вековой
Глава Центра поддержки украинских переселенцев при движении «Другая Украина» Олег Бондаренко призвал Владимира Зеленского перестать спекулировать на российском статусе Крыма и оставить полуостров в покое.
Руководитель центра украинских переселенцев из Крыма обратился к Зеленскому с требованием прекратить обсуждение российского статуса полуострова и признать выбор жителей, передает РИА «Новости».
Бондаренко заявил, что Крым – это «не только территория, но и люди, которые вернулись на свою историческую Родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее».
Он потребовал от Зеленского раз и навсегда признать исторический выбор крымчан в 2014 году.
По его словам, сегодня Крым развивается как часть России, тогда как у Украины, по его оценке, как государства нет будущего, и сейчас эта территория находится под внешним управлением.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а волеизъявление жителей соответствует нормам международного права.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что у Киева сейчас недостаточно ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым.